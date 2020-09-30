Вашингтонское соглашение, которое президент Сербии Александр Вучич подписал с представителями самопровозглашенного и непризнанного «государства» Косово — вредительское, антиконституционное и антисербское, пишетМарко Якшич, экс-депутат парламента Сербии от Косово и Метохии. Для этого соглашения также характерно и то, что оно покушается на политические интересы вчерашних лучших друзей Сербии — России и Китая, продолжает политик.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубац, Сербия

Следует заметить, что интерес к проблеме мятежной сербской провинции — автономного края Косово и Метохии — отнюдь не случаен и обуславливается самой историей российско-балканских отношений, не раз ввергавших нашу страну в войны и конфликты разной степени кровопролитности. Так, 106 лет назад спусковым механизмом начала Первой мировой войны стало убийство известного своим славянофильством австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда в городе Сараево — столице оккупированной Австро-Венгерской империей Боснии, террористом Гаврило Принципом — уроженцем тех мест, но — сербской национальности. Что дало повод к объявлению войны Сербии — союзнице Российской империи на основании аргументации, сильно напоминающей убедительностью своих «хайли лайкли» доказательства «дел» Навального и Скрипалей.

«Принцип убил принца из принципа» — горько каламбурили русские офицеры в грязи окопов Первой мировой: слишком велика была цена нашей помощи братьям-сербам. На что и был расчёт наших «стратегических партнёров» той поры, позднее, в 1999-м, разделавшихся с Сербией уже без оглядки на наше мнение. Справедливости ради следует заметить, что вопрос, нужно или не нужно участвовать в войне, перед Россией попросту не стоял: война началась бы в любом случае . По результатам опроса ВЦИОМ, приуроченного к 100-летию окончания Первой мировой войны, Россия ту войну выиграла — таково мнение 49% респондентов (по мнению 33% — проиграла). Более того, 42% считает, что России нужно было участвовать в Первой мировой (36% согласились с противоположным мнением). И за прошедшее столетие отношение жителей России к сербам и Сербии изменений не претерпело.

Рис. 1. Распределение ответов«Как лично Вы относитесь к Сербии?», по данным опроса ИАREGNUM, %

По данным нашего опроса «Поле Косово», прошедшего с 7 по 13 октября прошлого года, абсолютное большинство, 86% из 18459 опрошенных, относится к Сербии хорошо , причём 52% — как к братской стране.

72% респондентов в споре между Сербией и контролируемом сепаратистами Косово солидарны с сербской стороной. Примечательно, что среди респондентов из самой Сербии на сохранении косовской автономии в составе их страны настаивает даже несколько меньшая доля опрошенных — 67%, что к тому же на один процент меньше, чем среди опрошенных из США. По всей видимости, сказывается усталость наблюдающих за затянувшимся конфликтом, что изнутри, что извне.

Рассмотрение вопроса «изнутри» показывают результаты опроса, проведенного среди 1000 жителей Сербии социологическим институтом Ipsos по заказу ЕС. Главный вывод: сербы любят Россию, но жить хотят в Евросоюзе. Свои симпатии к России высказали 52% опрошенных. Тем не менее лишь каждый четвертый житель Сербии хотел бы, чтобы его ребенок рос в РФ. При этом положительно относятся к Европейскому союзу лишь 32%, однако вступить в него желают 54%. Стоит заметить, что Сербия окружена странами — членами ЕС и НАТО, и с марта 2013 года сама является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. И заработки, а значит — и материальное благополучие большинства жителей той страны связаны с ЕС. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», сказано в Евангелии от Матфея (Мф. 6:19−21). Потому поддержка вступления Сербии в Евросоюз последние годы колеблется в пределах 50%, сообщает телеграм-канал «Русский балканист».

Рис. 2. Отношение к членству в ЕС по мнению жителей балканских стран в 2016 году, по данным опроса Gallup World Poll, %

Выгодно

Губительно

Затруднились с ответом

Сербия

Косово

Албания

Босния и Герцеговина

Македония

Черногория

В 2016 году Gallup опубликовал исследование общественного мнения граждан стран Балканского региона и выяснил, что жители Сербии в наименьшей степени считают членство в ЕС выгодным — 40%, а 34% считают его губительным.

Дальше — больше, особенно с учётом того, что движущей силой любых протестов является молодежь. А именно: 12 августа этого года — пишет телеграм-канал «Русский балканист» — в самой авторитетной сербской газете «Политика» вышел материал, в котором приводятся не менее занимательные результаты опросов.

Рис. 3. Отношение сербской молодежи к вступлению в ЕС, по данным сербской газеты «Политика», %

Поддерживают

Не поддерживают

Не определились

Лишь треть молодежи поддерживает вхождение Сербии в семью европейских народов, пишет «Политика», пятая часть не определилась, а 46% — против ЕС.

А вот нынешнее руководство Сербии выбрало иной путь. И если движение в ЕС ещё понятно, так как обусловлено экономическими интересами страны, расположенной в ключевом регионе Европы, то согласие следовать в антироссийском фарватере за Соединенными Штатами вообще не согласуется с параметрами здравого смысла.