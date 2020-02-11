11 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Елисей Поллстер, , 17:06 — REGNUM 18,5 тысяч респондентов за неполную неделю — это очень много. Столь высокий интерес к этой теме отнюдь не случаен: она непроста самой историей российско-балканских отношений, которые не раз ввергали нашу страну в войны и конфликты разной степени тяжести. Так, 1 августа этого года исполнилось 105 лет со дня начала Первой мировой войны, спусковым механизмом которой принято считать убийство австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда в городе Сараево. Последующие события известны и кровавы, и конца их последствиям по-прежнему не наблюдается. Вторая мировая война, приведшая, казалось бы, к умиротворению вечно тлеющих распрями Балкан, предела вниманию к этому региону со стороны англосаксонского мира отнюдь не положила. Что не замедлило выразиться в череде кровавых конфликтов между субъектами и территориями Югославии, распад которой после развала СССР не заставил себя ждать. Апофеозом тех событий, 20-летняя годовщина которого также пришлась на этот год, стали бомбардировки Белграда и прочих территорий Сербии странами НАТО. Якобы в поддержку восставшего против «метрополии» края Косово — колыбели сербской государственности. К тому времени Косово было заселено преимущественно этническими албанцами-«косоварами», как вследствие внутренней политики руководства республики, исповедовавшего сугубый интернационализм, так и по чисто демографическим причинам.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Военная операция НАТО против Югославии под издевательски-кощунственным названием «Милосердный ангел» началась 24 марта и закончилась 10 июня 1999 года с подписанием резолюции 1244 СБ ООН всеми членами Совбеза. С тех пор Россия вместе с Китаем, как постоянные члены СБ ООН, являются единственными реальными гарантами целостности Республики Сербской, независимость от которой парламент Косово объявил ещё в феврале 2008 года.

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «В 1999 году, после бомбардировок Югославии силами НАТО, постоянными членами СБ ООН была принята Резолюция по косовскому урегулированию. Косово получило статус автономного края в составе Сербии. Насколько хорошо вы осведомлены об этих событиях? Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большинство (69%) принявших участие в опросе осведомлены о событиях в Косово в достаточной степени, а 13% опрошенных знают о том или недостаточно, или ничего. Выявлена существенная зависимость осведомленности от уровня образования и возраста респондентов. Так, плохой информированностью тех событиях существенно выделяется группа опрошенных с неполным средним образованием, включая ещё проходящих обучение, почти треть которых о событиях в Косово или ничего не знает, или осведомлена плохо; но и среди них осведомленность довольно высока — 59%. Существенно ниже средней по опросу осведомленность показали респонденты в возрасте до 30 лет включительно. Так, среди школьников до 18 лет таковая составляет 42%, а 37% признались в неведении; в группе 18−30-летних ситуация немногим лучше — половина осведомлена, а почти четверть — нет. В возрастной группе 31−40-летних ситуация выравнивается и приближается к средней по опросу. И хотя двадцатилетние респонденты в том 1999-м году ещё только родились, тем более ценен их интерес к проблеме, которая для молодежи является уже историей, а не событием из современной им новостной ленты.

Интерес к событиям в сербской провинции с преимущественно мусульманским населением существенно выше среди православных: таковых три четверти опрошенных, а из респондентов-мусульман об осведомленности заявило менее двух третей опрошенных. То есть, похоже, религиозные противоречия в Косово не были главной причиной столь высокого интереса к опросу.

Рис. 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Как лично Вы относитесь к Сербии?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Абсолютное большинство опрошенных (86%) относятся к Сербии хорошо, причём более половины как к братской стране, а плохо — менее процента. Так же, как и при анализе ответов на предыдущий вопрос, прослеживается зависимость от уровня образования и возраста респондентов. И снова опрошенные с неполным средним образованием выбиваются из общего ряда: среди них лишь 70% относятся к Сербии хорошо, а пятую часть она вообще не интересует. Схожий результат демонстрируют опрошенные до 30 лет от роду: три четверти этой стране симпатизируют, а примерно пятая часть школьников и тех, кто постарше, — нет. То есть, по всей видимости, речь может идти скорее о недостатках в системе образования в изучении как отечественной, так и новейшей мировой истории. В целом же с ростом возраста респондентов растёт и их положительное восприятие Сербии, достигающее среди опрошенных пенсионного возраста 92%. При этом во всех возрастных группах братское отношение к этой балканской стране в полтора-два раза сильнее, чем просто положительное.

В разрезе религии респондента неожиданностей тоже мало: так, положительное отношение православных к Сербии составляет 92%, что на 6% выше среднего показателя по опросу в целом. Среди мусульман и исповедующих иные религии показатели на 14−15 процентных пунктов ниже, зато негатива в 10 раз больше, чем у православных (у которых всего 0,2%).

Рис. 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «Косовский край ныне населен в основном албанцами. Но там же в средневековый период сложилось ядро сербского государства. Притязания на Косово сербов строятся на историческом праве, албанцев – на этническом. С кем вы согласны?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Почти три четверти респондентов в споре между Сербией и её мятежной автономией солидарны всё-таки с сербской стороной. При этом более 57% однозначно солидарны с сербами, так как Косово — их край, колыбель их государственности. С ищущими независимости албанскими «косоварами» непосредственно солидарны лишь 1,6% опрошенных, однако с учётом однонаправленных ответов, учитывающих возможность мирного сосуществования Сербии и Косово как двух независимых государств, цифра эта возрастает более чем в 8 раз — до 13%. По всей видимости, здесь уже начинает сказывается усталость наблюдающих за затянувшемся конфликтом.

Довольно интересно и распределение ответов в зависимости от религии. Так, среди православных поддержка сербов и территориальной целостности Сербии почти в восемь раз выше поддержки косовских албанцев и территориального раздела Сербии (81% против 11%). Приоритет сербов на Косово признает почти треть мусульман из числа опрошенных, что в три раза больше доли поддержки албанской позиции (9,4%) и ещё раз подтверждает ранее сделанный вывод о скорее этническом, а не религиозном расколе в той балканской стране. Что отнюдь не исключает беспокойства православных о судьбе христианских храмов и приходов на священной для сербов и — не только для них — территории Косовского края.

Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «Возможное отделение Косова от Сербии может быть воспринято как опасный прецедент, способный вызвать мировую волну сепаратизма по этническому признаку. Согласны ли вы с этим предположением?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Абсолютное большинство — ровно три четверти респондентов — видят опасность сепаратизма по этническому признаку, волну которого прецедент обретения независимости «Республикой Косово» вполне способен инициировать на предрасположенных к тому территориях. Риск такого развития событий не ощущают лишь 16%.

Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Россия способна противодействовать получению Косово независимости на уровне Совбеза ООН. Что выгоднее для России, согласиться на раздел Сербии или выступать против него, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Более половины респондентов считают, что раздел Сербии не выгоден России, причём четверть в том категорически уверены. Меньшинство (23%) видит в том даже и некий плюс для нашей страны: 12% — в плане выгоды для международного признания Крыма, — чего, впрочем, так и не произошло.

Десятая доля респондентов считает, что стоит помочь Сербии и Косово отделиться друг от друга, по возможности без разрушений в доме, пока ещё, пусть и формально, общем для обеих сторон конфликта. Проблемы же сербских албанцев и косовских сербов останутся: ни одна из «новых» стран моноэтнической всё равно не станет. Предлагаемые в последнее время сербскими СМИ варианты «обмена территориями» с Косово проблемы отнюдь не решат, а для прорастания в душах жителей тех мест взаимного уважения и терпимости требуются даже не годы, а десятилетия, а то и века спокойной мирной жизни. Чего окружающий всех нас мир не гарантирует даже крупнейшим и богатейшим державам.

Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Могла бы Россия стать авторитетным посредником между Сербией и Косово, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Немногим более половины опрошенных считают Россию авторитетным посредником между Сербией и Косово, а почти треть уверена в обратном. С учётом сказанного выше, не стоит удивляться практически полному единству православных и мусульманских респондентов, доли которых в положительной оценке способности России к посреднической миссии до 5 процентов выше средней по опросу, а оценка неспособности к тому настолько же ниже.

Здесь уместно вспомнить, что именно Россия была инициатором и локомотивом принятия 10 июня 1999 года резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, одобренной всеми его членами. И с тех пор является гарантом или как минимум — одним из пяти гарантов — как прекращения военных действий в Косово, так и территориальной целостности Республики Сербской как члена ООН.

Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Признание Сербией в той или иной форме независимости Косово открыло бы для этих — уже двух — стран возможность для вступления в НАТО. В интересах ли это России, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Абсолютное большинство респондентов (более 78%) считали бы вступление Сербии и Косово в НАТО противоречием интересам России, причём 56% — прямым предательством её интересов. Не видит в таком развитии событий никакой угрозы для России только десятая часть опрошенных — хотя велика вероятность, что по этому направлению нас ждут неприятности.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Достаточно взглянуть на динамику наших отношений с куда более близкой нам Украиной и — будем честны сами с собой — такой, казалось бы, совсем уж неотделимой от нас Белоруссией. «Мягкая сила» основана на самоуважении и неуклонном отстаивании собственных интересов, что неизменно ведёт к росту силы что мягкой, что, когда надо, жесткой. И делает обладателя такой силы неудержимо привлекательным.