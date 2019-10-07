Белград, , 18:35 — REGNUM После бомбардировки Югославии в 1999 году была принята Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой Косово (Косово и Метохия) — это автономный край в составе Сербии. Сейчас Косово населено преимущественно албанцами, но там же в средневековый период сложилось ядро сербского государства. Поэтому притязания сербов на край Косово и Метохия основываются на принципах исторического права, а албанцы настаивают на преобладании этнического права.

ИА REGNUM начинает новый опрос, который позволит узнать мнение наших читателей о косовском вопросе. К нашей стране эта проблема имеет непосредственное отношение: провозглашение Косово в одностороннем порядке независимости не получило признания Москвы, которая является на данный момент гарантией сохранения целого Косово в составе Сербии. Соответственно, российская поддержка нужна для реализации идеи обмена территориями (согласно коей Сербия признаёт Косово и отдаёт албанцам южные муниципалитеты центральной Сербии в обмен на получение населенных сербами северных регионов края).

А что думаете о Косово вы? Как по-вашему, отвечает ли интересам России ревизия Резолюции 1244 СБ ООН и разделение Косово и Сербии (либо обмен территориями)? Должна ли Россия активно включиться в переговоры между ними как посредник? Если территориальный обмен приведет к фактическому признанию Белградом независимости края и откроет путь для принятия Косово (а затем и самой Сербии) в НАТО — будет ли это в интересах России?

Опрос проводится на платформе STIRVOX, которая дает возможность каждому участнику увидеть социальный портрет своего единомышленника — от его политических взглядов до образа жизни.