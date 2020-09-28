28 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

В своем старании как можно больше угодить американской стороне президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал склонность у лицемерию, а также готовность к унижению и прислужничеству.

Марко Якшич, , 18:07 — REGNUM Вашингтонское соглашение, которое президент Сербии Александр Вучич подписал с представителями самопровозглашенного и непризнанного «государства» Косово — вредительское, антиконституционное и антисербское.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Во всей истории вокруг подписания договора, которое срежиссировал спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл, нужно обратить внимание на два важных момента. Во-первых, это было сделано для того, чтобы Дональд Трамп получил баллы для своей предвыборной кампании. Во-вторых, для того, чтобы Косово и Метохия еще больше отдалились от Сербии. Таким образом, создаются предпосылки для признания самопровозглашенной «Республики Косово».

Ричард Греннел U.S. Consulate Munich

Есть еще один дополнительный момент, который хорошо отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова — это прислужническая позиция президента Сербии по отношению к американскому президенту, недостойная высокого государственного деятеля. То положение тела, которое Вучич занял, сидя на стуле перед Трампом, полностью иллюстрирует мои слова. Но давайте по очереди.

Подписав Вашингтонское соглашение, Александр Вучич обязался прекратить лоббировать отмену признания самопровозглашенного Косово. Справедливости ради стоит сказать, что в деле отмены признания Косово другими странами Россия и Китай сыграли куда большую роль, чем сербская дипломатия. По всей видимости, данный пункт вашингтонского документа является лишь первым шагом к «всеобъемлющему соглашению о нормализации отношений» Белграда и Приштины — его подписанием Белград подтверждает, что не имеет ничего против того, чтобы другие страны считали «Косово» отдельным государством. Оставим в стороне то, что данным пунктом президент Сербии фактически высмеивает постоянных членов СБ ООН Россию и Китай, которые приложили большие усилия к тому, чтобы немалое количество стран отменило признание так называемого Косово.

Александр Вучич и Дональд Трамп Predsednik.rs

Подписанием Вашингтонского соглашения президент Сербии также поддержал признание самопровозглашенной «Республики Косово» со стороны Израиля, наградив еврейское государство за этот шаг переносом посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, Вучич нарушил Резолюцию 478 СБ ООН и открыл путь для такого же попрания Резолюции 1244, которая подтверждает суверенитет Сербии над Косово и Метохией.

Для Вашингтонского соглашения также характерно и то, что оно покушается на политические интересы вчерашних лучших друзей Сербии — России и Китая. До подписания этого документа Вучич называл китайского лидера «братом Си», а потом в Вашингтоне он «наехал» на компанию Huawei и их сеть 5G. Он также провозгласил «Хезболлу» террористической организацией, хотя очень хорошо знает, что эта организация является союзником России в борьбе против исламистских моджахедов на фронтах Сирии.

По настоянию президента США один из пунктов соглашения касается энергетических вопросов — президент Сербии согласился диверсифицировать источники энергоснабжения. В переводе с языка дипломатии это значит, что он не против заменить российский газ сжиженным американским.

Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти Predsednik.rs

Вашингтонское соглашение, на самом деле, является полномасштабным поворотом Белграда в сторону Вашингтона, несмотря на ужасающие бомбардировки Сербии в 1999 году, которые осуществляли как раз США. Действующий президент Сербии во время бомбардировок был министром информации в правительстве Слободана Милошевича, поэтому он лучше других знает, какие страдания пришлось пережить сербскому народу в 1999 году. Эта политическая метаморфоза Александра Вучича продиктована его желанием сохранить за собой пошатнувшееся кресло главы страны и надеждой на то, что в этом ему поможет Дональд Трамп.

Бомбардировка Югославии авиацией НАТО Darko Dozet

Экономическая часть Вашингтонского соглашения звучит еще более странно. Американская сторона открывает в Белграде свой фонд, чтобы помочь строительству балканской инфраструктуры. Сербия должна взять кредит, чтобы построить автомобильную и железную дороги в сторону Албании и открыть таким образом этому государству путь в Европу. Эти кредиты должны вернуть граждане Сербии. Подрядчиками, естественно, будут американские строительные фирмы.

В своем старании как можно больше угодить американской стороне и американскому президенту Вучич сделал ещё один шаг. На территории центральной Сербии и ее южного края Косово и Метохия находится водохранилище, известное под названием озеро Газиводе. Через это водохранилище 30 лет тому назад был построен мост для граждан, которые остались жить с другой стороны озера. Президент Сербии инициировал переименование этого моста в «Мост Трампа», а водохранилища — в «Озеро Трампа». Подобную склонность к лицемерию, а также готовность к унижению и прислужничеству сербы до Александра Вучича не проявляли.

Марко Якшич, экс-депутат парламента Сербии от Косово и Метохии