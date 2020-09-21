Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из «Северного потока — 2», заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона «О противодействии противникам Америки через санкции», угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Должен быть разрушен

О намерении создать «коалицию» против проекта «Северный поток — 2» заявил 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bild. Он выразил надежду, что проект не будет реализован. По его словам, российский газопровод создаёт «риски» для европейских стран, которые якобы окажутся в зависимости от газа из РФ. По словам главы Госдепа, Берлин должен также понять, что проект вреден, особенно после «дела Навального». Ранее американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон также выразила надежду, что Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с «делом Навального».

По мнению Нарышкина, большинство людей в Европе понимают, что отказ от проекта «Северный поток — 2» нанесет им существенный ущерб: «Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6 процента ВВП».

В самой Германии понимание необходимости диверсифицировать каналы поставок природного газа пока преобладает. Так, на днях Бундестаг принял решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2», инициированное партией «Зеленые». А ещё ранее, 18 сентября, главы шести германских регионов (из шестнадцати) выступили в поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток — 2».

На уровне простых бюргеров, традиционно склонных к рациональным тратам, поддержка проекту «СП-2» существенно выше.

ИА REGNUM

Так, в начале марта прошлого года газета Hannoversche Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные социального института исследования общественного мнения YouGov сообщила, что большинство (56%) из принявших участие в опросе 2058 жителей ФРГ поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Против строительства высказались лишь 16 процентов немцев, а 27 воздержались от ответа.

А позитивное отношение деловых кругов Германии к строительству второй ветки газопровода ещё радикальнее. Почти 90% германских фирм в России поддерживают «Северный поток — 2», свидетельствуют обнародованные в Берлине данные опроса, проведенного в конце 2019 года Германо-российской промышленной палатой (AHK) и Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) среди 112 компаний ФРГ.

ИА REGNUM

Исследование показало, что 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам: по «Северному потоку — 2» при сохранении транзита через территорию Украины. Не менее 15% высказались за запуск «СП-2» без сохранения транзита, еще 10% затруднились с ответом, а 3% выступили против этого газопровода. Приведенный выше расклад мнений показывает, что почти для трёх четвертей респондентов транзит через территорию Украины также важен. И дело здесь отнюдь не только в поддержке свободолюбивой страны, вековечно унижаемой грозным тоталитарным соседом, а в банальной диверсификации рисков.

При этом, как в деловых кругах, так и среди простых немцев, то есть будущих клиентов строящегося газопровода, отношение к проекту более, чем благосклонное. Что создаёт препятствия для более дорогих поставок: СПГ из США и трубопроводного — из Норвегии через Польшу по газопроводу Baltic Pipe, строительство которого ещё только предполагается.

Таким образом, очевидно, что накал страстей вокруг проекта «СП-2» всё предыдущее время был пропорционален нешуточной, воистину глобальной цене вопроса. А именно: конкурентоспособности и самостоятельности европейской экономики, фактически — перспективам существования ЕС как самостоятельного субъекта международных отношений.

А что уместилось на противоположной чаше весов? Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось 20 августа во время авиаперелёта, всё ещё проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом под принятым на Западе названием «Новичок». Кто виноват — также очевидно, как и в британском Солсбери, и обсуждению не подлежит, потому что — «хайли лайкли». В Москве продолжают терпеливо опровергать обвинения. Монотонно повторяя, что запасы и прекурсоры отравляющего вещества «зарин» и его модификаций, аналогичных «Новичку», давно и полностью под контролем западных партнеров уничтожены. Что само это ОВ «работает» очень быстро: максимум в течение получаса и только — насмерть. Но в Солсбери что-то пошло не так. Как в случае со Скрипалями, так и в «кейсе» с парой случайных английских выпивох. Судя по всему, западный «Новичок» работает крайне избирательно в этническом плане, и лицам со славянскими фамилиями опасен в куда меньшей степени. Кроме того, операторы «Новичка» (если это был он) явно предпочитают российским пассажирским лайнерам германские санитарные.

Кто же этот Давид, бросивший вызов тоталитарному Голиафу? Ещё в мае далёкого 2011 года 93% россиян, опрошенных «Левада-центром», ничего о блогере Алексее Навальном — основателе антикоррупционного проекта «РосПил» — не знали (в Москве — 85%). Но данным «РосПила» о масштабных хищениях государственных средств склонны были доверять 68%.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

По информации ВЦИОМ на апрель 2013 года, Навальный не является самым известным оппозиционным деятелем страны, он известен 53% респондентам, еще 47% услышали о нем впервые. В то время как политик Борис Немцов известен 78% опрошенных, далее с 76% шли Гарри Каспаров и Михаил Касьянов, о котором слышали 68% респондентов. То есть, 7 с половиной лет назад Навальный уже занимал четвертое место в рейтинге оппозиционных деятелей. О Каспарове (второе место в рейтинге) и Касьянове (третье) в последнее время слышно мало, а в убийстве занимавшего первое место Михаила Немцова в феврале 2015 года Навальный сразу же обвинил власти. Тогда же Русское Агентство Новостей прямым текстом заявило: «На месте Немцова должен был быть Навальный». После чего обыденно потянулись дни и годы вялотекущих и безрезультатных разоблачений «власть имущих» и таких же декоративных «репрессий» в отношении «внештатного оппозиционера».

По данным «Левада-центра» по результатам опроса, проведенного с 24 по 30 октября 2019 года среди 1616 человек, треть опрошенных жителей России совершенно не знали, кто такой Алексей Навальный и чем он занимается.

По последним данным — на 29 июля этого года — уже всего 2% россиян доверяли Навальному. Это показал опрос социологов из «Левада-центра» на тему доверия граждан РФ к 16 политикам и общественным деятелям, проводившийся 24−25 июля по телефону среди 1617 россиян. Респондентам предлагалось назвать пять-шесть фамилий политиков и общественных деятелей, которым опрашиваемые более всего доверяли.

ИА REGNUM

Упомянутые 2% Алексей Навальный (прозванный в оппозиционных кругах «поп Гапон 2.0») смог набрать в июле, заняв одну из самых низких позиций среди 16 фамилий. Рейтинг доверия к Навальному среди россиян до этого уровня спикировал в течение последних месяцев, и не поднимался выше 4% в апреле-мае. В июне позапрошлого года оппозиционер также набрал всего те же 2% голосов россиян. На август этого года данных нет, но очевидно: сочетание настоятельных требований международной повестки («СП-2» против американского СПГ) и динамика падения PR-ценности кандидата в «сакральные жертвы» выбора модераторам больше не оставляли. Немцова больше нет. А Карфаген должен быть разрушен. Любой ценой.