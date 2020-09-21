Вашингтон, , 21:42 — REGNUM О намерении создать «коалицию» против проекта «Северный поток — 2» заявил 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bild.

Он выразил надежду, что проект не будет реализован. По его словам, российский газопровод создаёт «риски» для европейских стран, которые якобы окажутся в зависимости от газа из РФ.

Также американец заявил, что российский газопровод является угрозой для Украины. По словам главы Госдепа, Берлин должен также понять, что проект вреден, особенно после «дела Навального».

ИА REGNUM) не произошло». Помпео «Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого (запуска газопровода — прим.) не произошло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германские депутаты отказались от принятия решения, которое бы остановило «Северный поток — 2».

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