Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
Инициатива была выдвинута партией «Зеленые». Предложение перенаправлено для обсуждения в комитет по экономике и энергетике.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября по результатам общих переговоров главы шести германских регионов выступили в поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток — 2». Среди них руководители Берлина, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии-Анхальт, Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии.
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