Москва, , 12:14 — REGNUM Главная цель раскручивания «дела Навального» для некоторых западных стран — это блокировка строительства «Северного потока — 2». Об этом 22 сентября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось в августе во время авиаперелёта, проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом. В Москве неоднократно опровергали различные обвинения.

Ранее американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон выразила надежду, что Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с «делом Навального».

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