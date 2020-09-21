Несмотря на пандемию COVID-19, «Единая Россия» убедительно победила на выборах-2020, набрав две трети всех замещаемых депутатских мандатов, подвел 16 сентября итоги ЕДГ секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Данный факт сильно расстроил лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в сердцах предсказавшего России ситуацию, аналогичную нынешней белорусской.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты выборов

Привычно триумфальное для «партии власти» прохождение очередного электорального цикла на этот раз обошлось без всплеска агитационной активности и информационных баталий СМИ. Тем не менее результат впечатляет, и этот успех в данном конкретном случае не может быть объяснен нарушениями избирательных процедур, которых, по данным ЦИК, независимых наблюдателей и местных СМИ, было не больше обычного.

Что же произошло? Прежде всего, следует отметить, что избиратели своих пристрастий не поменяли, лишь немного снизилась их активность. Вторая причина, чисто российская: консолидация перед лицом опасности пандемии и прочих внешних угроз.

Но в рассматриваемом случае вперед вышло иное, давно не виданное и неожиданное для большинства: анонсирование главой «партии власти» готовности к кардинальным мерам по спасению стабильности и повышению качества жизни большинства жителей страны. Возможно, заявленная готовность случайна, но даже и в таком случае достойна внимания в качестве надежды на нормальное существование.

Актуальные проблемы, тревожащие население, отражены в публикации от 10 сентября по результатам опроса, проведенного специалистами «Левада-центра». Опрос проведен 20—26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет.

ИА REGNUM

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что пять наиболее популярных ответов имеют прямое отношение к материальному положению респондентов и экономике в целом. По полученным данным, 61% опрошенных беспокоит рост цен, а 44% беспокоит рост безработицы.

К данному моменту уже окончательно ясно, что обнищание граждан стало причиной неустойчивости самой политической системы в РФ, которая уже неспособна адекватно отвечать на современные вызовы. И вот 8 сентября, за несколько дней до ЕДГ, корреспондент ИА REGNUM передал информацию из Госдумы о намерении «Единой России» непосредственно, вплотную заняться вопросами занятости, а также рассмотреть возможность введения в России минимального гарантированного дохода, о чём заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Было подчёркнуто, что минимальный доход не может стать источником погашения долга, что особенно важно, так как существенная часть детских «коронавирусных» выплат была направлена родителями на погашение займов. Данная инициатива была положительно оценена наблюдателями, мнение которых наиболее кратко и ёмко выразил известный политолог Марат Баширов в телеграм-канале «Политджойстик»: «Единороссы пошли с козырей… Это предложение в корне меняет восприятие власти и системы госуправления. Это одновременно опыт скандинавских стран (привет западникам) и ответ на запрос патриотической аудитории (природная рента)». Главный вывод, который делает автор телеграм-канала: «Система, хотела она того сама или нет, начала меняться… Есть твёрдое убеждение, что зрелость политической системы наступает только сейчас, на смене эпох и действующих лиц…»

Руководитель «партии власти» и его единомышленники в руководстве РФ, двигаясь на ощупь в новой социально-экономической данности, поняли, что миновать кажущиеся непреодолимыми препятствия было бы удобнее «слева», если считать социализм левой идеологией. Введение базового (минимального гарантированного) дохода, конечно же, не сделает бюджет сбалансированным, а рубль — не зависящим от стоимости «корзины валют» стран, получающих свой гарантированный доход за предоставление права пришлым торговать на их внутреннем рынке на необременительных для хозяев условиях. «Базовых доход» всего лишь придаст экономике известную устойчивость и позволит привлечь в сферы с низкой оплатой труда квалифицированных работников. Уменьшит безработицу и необходимость выплачивать пособия по ней. И много чего еще. Ценой бюджетного дефицита на первом этапе. Ведь сомнения были и по поводу эффективности «материнского капитала» и «коронавирусных» выплат.

Сказать, что люди мало работают, тоже нельзя. Причём рейтинг регионов-трудоголиков жителей столичных и прочих зажиточных регионов неприятно удивит. Рейтинг возглавила Курганская область: там больше 18% занятых работают больше 40 часов в неделю. На втором месте идёт Томск: 16,6%, на третьем — Дагестан: 15,5%. Высокие цифры (больше 12%) также в Еврейской АО, Иркутске, Кемерово, Туве, Калининграде и на Алтае. Столичные жители обычно укладываются в стандартную продолжительность рабочей недели.

Рассуждения же о недостаточной мобильности «трудовых ресурсов» в стране и проблемах миграции также были весьма спорными. Многое, если не всё, расставило по своим местам исследование «Миграция в России и социально-экономическое развитие регионов: анализ взаимного влияния», которое провели экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Карцева М. А., Мкртчян Н. В. и Флоринская Ю. Ф. Важнейший вывод: в России для развития региона первичны деньги, а труд, который в теории должен способствовать приросту капитала, в российских условиях вторичен. Оказалось, что сегодня в России ни один из видов миграции не влияет на социально-экономическое развитие регионов и на сокращение регионального неравенства, и потому использовать миграцию в качестве инструмента регионального развития не имеет смысла. В то же время трудовая миграция, как международная, так и внутренняя, наиболее зависима от комплексного развития регионов. То же самое относится и к «человеку работающему».

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз больше, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития. Бедность возрастет на 1%, до 13,3% населения. Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России. Согласно документу, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается. Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, что включает эффект миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что оказалось невыполнимым.

Old.gks.ru Демографический прогноз России до 2035 года

Избранный путь замещения коренного населения мигрантами изобилует известными издержками самого разного свойства. Вспомним, а не теневой ли рынок труда является основным потребителем не всегда квалифицированных приезжих работников? У всех ли тех тружеников есть патенты или иное разрешение на работу? И что за их труд непредсказуемого качества мы платим долларами США. Так, мигранты из Центральной Азии только с 2009 по 2018 год вывели из России за рубеж 141,4 миллиарда долларов США (5,64 триллиона рублей), и это — только через платежные системы. Какой такой НДФЛ? И эта важнейшая проблема не осталась вне зоны внимания главы «Единой России». В России в период пандемии обострилась ситуация с трудовыми мигрантами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь», — сказал Медведев в интервью «Комсомольской правде». И руководство областей РФ, прилегающих к закрывшему въезд Казахстану, с ним полностью согласно: на их плечи легла задача по сдерживанию, обустройству и организации выезда мигрантов из Средней Азии, потянувшихся от бескормицы домой.

Таким образом, следует признать, что бывший премьер-министр, заместитель СБ и лидер партии «Единая Россия» системно и настойчиво начал продвигать к реализации жизненно важные для всей страны решения. И самым скромным результатом из возможных будет рост популярности ЕР.