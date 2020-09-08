Москва, , 18:28 — REGNUM В Госдуме «Единая Россия» создаст рабочую группу по развитию законодательства в сфере занятости, она также обсудит возможность введения в России минимального гарантированного дохода, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения», — заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания.

Предполагается, что минимальный доход не может стать источником погашения долга.

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