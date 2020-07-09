Москва, , 11:12 — REGNUM В России в период пандемии обострилась ситуация с трудовыми мигрантами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь», — сказал Медведев в интервью «Комсомольской правде».

Вместе с тем, уточнил он, ситуация управляема — МВД, ФСБ и ряд других структур уделяют этому вопросу значительное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева сообщила, что после открытия границ поток трудовых мигрантов в России значительно увеличится.

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