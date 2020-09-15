Москва, , 17:34 — REGNUM Российская политическая система неспособна адекватно отвечать на современные вызовы, считает председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Об этом он написал 15 сентября на своей страницей в социальной сети Facebook.

«Система, где 5% сверхбогатых управляют всеми ресурсами страны, а 90% по общемировым меркам остаются за чертой бедности, где, по официальным данным, 20 миллионов нищих, а реальные доходы граждан падают 7-й год подряд, неустойчива по своей сути, — уверен Федоров. — Такая система неспособна адекватно отвечать на современные вызовы и угрозы. Рано или поздно это может быть использовано внешними или внутренними игроками для разрушения системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень реальных зарплат в России по итогам 2020 года может увеличиться, а реальные располагаемые доходы жителей страны снизятся.

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