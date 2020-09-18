Евгений Савченко возглавлял Белгородскую область практически полных 27 лет — 11 октября 1993 года он был впервые назначен главой региона президентом РФ Борисом Ельциным. С 2018 года он оставался единственным действующим губернатором в России, занявшим пост при первом президенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Савченко

Поддержка избирателей

Электоральная поддержка Евгения Савченко всегда была высокой. В 1995 году за него проголосовали 55,54% белгородцев, в 1999 году — 53,4%, на выборах в мае 2003 года его поддержали 61,2% избирателей. В 2007 году последовало назначение на должность от президента Владимира Путина. В 2014 году за политика проголосовали рекордные 77,64%, выборы 2017 года он выиграл с результатом 69,29%. За шесть губернаторских сроков политическому долгожителю не раз прочили преждевременную отставку, однако Евгений Савченко решил уйти после выборов 2020 года, традиционно возглавив партийный список в областную думу.

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Ожидается, что политик продолжит работу в Совете Федерации, хотя эта деятельность для него не нова — Савченко входил в состав Совета Федерации второго созыва в 1996 году и сложил полномочия члена СФ в 2002 году.

Долгих 27 лет

Савченко занял пост губернатора Белгородской области в сложном 1993 году. С ним регион прошёл через большинство постсоветских экономических кризисов, в том числе — через осложнение отношений с Украиной, с которым у региона всегда были тесные, в том числе торговые, связи, но не только удерживал лидирующие позиции в экономике, но и продолжал развиваться, на зависть даже более крупным соседям по Центральному Черноземью.

В целом за время работы политика Белгородская область превратилась в мощный развитый регион. Валовой региональный продукт ежегодно повышался, достигнув 865,979 млрд рублей в 2018 году (кроме 2009 года, когда ВРП «просел» на 13,3 млрд рублей по сравнению с 2008 годом).

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На фоне общего демографического кризиса численность населения Белгородской области за годы правления Савченко выросла — на 1 января 2020 года она составила 1,549 млн человек, в 1996 году в области проживало 1,467 млн человек. В 2019 году миграционный прирост составил 9212 человек, и это самый большой показатель с 2011 года. Наименьший индекс зарегистрирован в 2017 году — 2839 человек.

Внешнеторговый оборот региона в 2013 году составлял почти 7,6 млн долларов США, в 2016 году он упал до 3,6 млн, но в 2019 году постепенно достиг 4,7 млн. Для привлечения инвестиций в Белгородской области открыли особую экономическую зону в Губкине с 76 инвестиционными площадками общим объёмом промышленного производства в 154,2 млрд рублей. Статус резидента ТОСЭР получили свыше 20 предприятий. Всего в регионе, по данным облправительства, к концу 2019 года сформирован пул из 136 готовых инвестиционных решений.

«Как итог оценки нашей инвестиционной деятельности: в прошлом году мы заняли второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов и восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Неплохо, но есть ещё куда стремиться», — отчитывался губернатор перед депутатами областной думы об итогах работы в 2019 году.

Оппозиция критиковала губернатора за высокую долговую нагрузку бюджета, которая в 2012 и 2013 году доходила до 110% от доходов. К 1 января 2020 года госдолг уменьшился на 3,3 млрд рублей, а его доля в объёме доходов областного бюджета снизилась практически в три раза, до 38%.

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Опыт Белгородской области в части развития первичного медико-санитарного звена был представлен в 2019 году на заседании президиума Государственного Совета РФ и получил положительную оценку. В рамках проекта «Управление здоровьем» в регионе с 2016 года сформировали новую сеть из 998 медицинских округов (зон обслуживания населения семейным врачом и ФАП), построили новые и отремонтировали сотни старых зданий, организовали 779 офисов семейного врача. По уровню младенческой смертности область по итогам 2019 года вышла на лучшие мировые показатели — три случая на тысячу родившихся.

За семь лет в регионе провели программу модернизации магистральных дорог, в рамках которой все районные центры соединили современными дорогами общей протяжённостью более 600 км. На эти цели потратили свыше 51 млрд рублей. Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, регион досрочно завершал работы по ремонту дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за что области выделили дополнительные 1,7 млрд рублей на реализацию дорожных проектов. Губернатор добился строительства современной четырёхполосной дороги на Прохоровку с ночным освещением, её ввели в эксплуатацию 9 мая 2020 года. На объект протяжённостью почти 40 километров выделили более четырёх миллиардов федеральных рублей, стройку поддержал лично Владимир Путин. С 2020 года по предложению Евгения Савченко дата Прохоровского танкового сражения — 12 июля — стала региональным выходным днём.

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Евгений Савченко, агроном по образованию, создал в Белгородской области крупнейшую агропродовольственную инфраструктуру в стране и добился того, что регион стал одним из пяти пилотных субъектов, где открыли НОЦ «Инновационные решения в агропромышленном комплексе». На базе Белгородского государственного национального исследовательского университета учёные ведут разработки по пяти направлениям. Экспорт сельскохозяйственной продукции за 2019 год впервые составил почти 400 млн долларов, что выше целевого показателя на 6,7%. Агропредприятия региона собрали почти 3,5 млн тонн зерна, производство мяса достигло 1,7 млн тонн.

Губернатор поощряет перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо. В области в общей сложности построены 26 АГНКС, 13 из которых возведены в 2019 году на федеральные субсидии, получив практически четверть от общего объёма финансирования регионов страны.

Область заняла лидерские позиции и в реформе твёрдых коммунальных отходов. Причём платят исправно не только физические лица, но и предприниматели: белгородские юрлица показали результат в 72% против общероссийских 35%. А в Губкине запустили самый современный в России мусороперерабатывающий комплекс.

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Притчей во языцех среди соседних регионов стало благоустройство Белгородской области. Хвалебные отзывы о дорогах, объектах спорта и культуры в даже самых небольших населённых пунктах, наводнили социальные сети.

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Что теперь и кто теперь?

Передовой регион, который оставляет после себя Савченко, и будет главной проблемой следующего губернатора, об этом говорят эксперты, опрошенные ИА REGNUM. Доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что «сменщику» Савченко необходимо будет представить серьёзную авторскую повестку.

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«Савченко удалось добиться этого благодаря сочетанию трёх факторов: достаточно жёсткой консолидированной системы управления, во-вторых, за счёт способности постоянно производить инновации (он всё время заставлял регион в целом и его разные субъекты региональной экономики осваивать передовые формы хозяйствования и управления), и третий момент — у политика есть некая философия, он говорил о солидарном обществе и приращении общего блага в регионе», — сказал Слатинов корреспонденту ИА REGNUM.

Руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин и вовсе считает, что электоральная усталость населения, которую называют в числе возможных причин ухода Савченко, вскоре сменится ностальгией.

«Нет сомнений, что через некоторое время те же самые люди, которые считали, что главе региона давно пора уходить, будут вспоминать время его губернаторства с ностальгией. Потому что Савченко объективно эффективный руководитель и область при нём развивалась. Особенно это заметно в сравнении с другими субъектами», — подчёркивает эксперт.

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Prikhodov Денис Буцаев

Что касается возможного врио губернатора, то, по некоторым данным, им может стать Денис Буцаев, который буквально за несколько часов до объявления Савченко о своей отставке был назначен первым заместителем губернатора.

«В основном в регионы отправляют варягов, это пока доминирующая кадровая политика Кремля. Но есть исключения, например Воронежская область — когда уходил варяг Гордеев, ему дали возможность назвать своего преемника — им стал Гусев, бывший первый заместитель и бывший мэр Воронежа. Не так давно ушёл калужский губернатор Анатолий Артамонов (а его часто сравнивали с Савченко, потому что он тоже обеспечил рывок своей области), там сменщиком стал Шапша, который работал в команде бывшего губернатора, а сейчас был избран», — отметил Владимир Слатинов.

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