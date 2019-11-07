Белгород, , 17:39 — REGNUM Кратное превышение среднего уровня собираемости платежей за обращение с твёрдыми коммунальными отходами с юридических лиц зафиксировано в Белгородской области. В среднем по стране сейчас собираемость составляет 35%, в Белгородской области — 72%. В регионе полностью утверждена вся соответствующая правовая база, сообщили 7 ноября в пресс-службе губернатора и правительства области.

Регион с рабочей поездкой посетил генеральный директор публично-правовой компании «Российский Экологический Оператор» Денис Буцаев. Он отметил, что Белгородская область является лидером по работе в новых условиях обращения с отходами, территориальная схема сбалансирована.

«Был ряд замечаний, касающихся расположения перспективных инфраструктурных объектов, но что касается существующих — замечаний нет. Сбалансирована схема вывоза отходов и работа полигонов. Но обращу внимание на необходимость оснащения весовым контролем и интеграции системы электронного учёта доступа транспорта на полигоны. Чтобы не было злоупотреблений, нужно ограничить доступ к этой системе операторов транспорта», — подчеркнул Денис Буцаев.

В области обустроено почти 10 тыс. контейнерных площадок, что составляет 82,5% от общей потребности, почти на 82% заменили все мусорные баки. Транспортные организации почти на 50% обновили специализированную технику.