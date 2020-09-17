Белгород, , 21:59 — REGNUM Евгений Савченко был одним из самых успешных постсоветских губернаторов, и Белгородская область под его руководством совершила колоссальный экономический рывок. Он оставляет после себя передовой, развитый регион, прокомментировал решение политика оставить должность доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов 17 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению политолога, регион считает одним из лучших в стране, с 1999 года здесь идёт непрерывный рост экономики, пусть и с разными темпами: даже в 2009 году, когда в стране очень резко упал ВВП, и с 2014 года, когда были санкции и наблюдались кризисные явления, белгородская экономика всё равно росла. Причём общероссийский показатель за последние пару лет составлял около 1%, а белгородский — в районе трёх.

«Савченко удалось добиться этого благодаря сочетанию трёх факторов: достаточно жёсткой консолидированной системы управления, во-вторых, за счёт способности постоянно производить инновации (он всё время заставлял регион в целом и его разные субъекты региональной экономики осваивать передовые формы хозяйствования и управления), и третий момент — у политика есть некая философия, он говорил о солидарном обществе и приращении общего блага в регионе», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о своём уходе с поста губернатора. Он написал соответствующее заявления на имя президента РФ.

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