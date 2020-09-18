Белгород, , 10:02 — REGNUM Каждые несколько месяцев в течение последних лет регулярно появлялись инсайды из разных источников о том, что Евгений Савченко уходит со своего поста, прокомментировал отставку губернатора Белгородской области 18 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Раз за разом эти ожидания не оправдывались, а когда дело дошло до реальной отставки — она стала неожиданностью почти для всех, отметил эксперт.

Евгений Савченко Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор-долгожитель занимал свой пост 27 лет. Электоральная усталость от главы региона в области ощущается, говорит политолог, но в скором времени она может смениться ностальгией.

«Нет сомнений, что через некоторое время те же самые люди, которые считали, что главе региона давно пора уходить, будут вспоминать время его губернаторства с ностальгией. Потому что Савченко объективно эффективный руководитель и область при нём развивалась. Особенно это заметно в сравнении с другими субъектами», — подчёркивает преподаватель.

Белгородская область — приграничный субъект. Наверняка в Кремле серьёзно отнеслись к подбору кандидатуры нового губернатора, рассуждает политолог, и очевидно, что регион ждут перемены. При этом объективные прогнозы можно будет сделать после каких-то принятых управленческих решений нового руководителя, в том числе кадровых.

«По-видимому, область возглавит Денис Буцаев, назначенный на пост первого заместителя губернатора всего за несколько часов до заявления об отставке Савченко. Показательно, что экс-губернатор, скорее всего, не останется в регионе, например, на посту председателя облдумы, а станет сенатором и будет много времени проводить в столице. То есть руководить областью будет «варяг», который приведёт с собой свою команду, а значит, местным элитам точно придётся потесниться. Думаю, что политическая культура региона тоже начнёт меняться, в частности устоявшиеся модели поведения активных участников политического процесса», — считает собеседник агентства.

Срок полномочий Евгения Савченко истекал в 2021 году.