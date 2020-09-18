Белгород, 18 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Каждые несколько месяцев в течение последних лет регулярно появлялись инсайды из разных источников о том, что Евгений Савченко уходит со своего поста, прокомментировал отставку губернатора Белгородской области 18 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Раз за разом эти ожидания не оправдывались, а когда дело дошло до реальной отставки — она стала неожиданностью почти для всех, отметил эксперт.
Губернатор-долгожитель занимал свой пост 27 лет. Электоральная усталость от главы региона в области ощущается, говорит политолог, но в скором времени она может смениться ностальгией.
Белгородская область — приграничный субъект. Наверняка в Кремле серьёзно отнеслись к подбору кандидатуры нового губернатора, рассуждает политолог, и очевидно, что регион ждут перемены. При этом объективные прогнозы можно будет сделать после каких-то принятых управленческих решений нового руководителя, в том числе кадровых.
Срок полномочий Евгения Савченко истекал в 2021 году.