Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии был создан по инициативе сбежавшей в Литву претендентки на президентский пост Светланы Тихановской. Перед отъездом она вынуждена была выступить с видеообращением, в котором призвала вышедших на улицы разойтись по домам. Эффект оказался обратным: манифестации выросли количественно и качественно. Причём настолько, что Александр Лукашенко вынужден передвигаться по Минску на вертолёте и бегать с автоматом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Такой оборот событий говорит о том, что Тихановская не руководит уличными протестами. Манифестанты выступают не за неё как президента, а против тирании, против репрессий, за новые выборы — честные и справедливые.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

От имени манифестантов пробует говорить действующий с середины августа Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии. Однако без особого успеха.

КС создавался «с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь». Президиум совета состоит из семи членов, а расширенный состав по состоянию на 4 сентября начитывает, как сообщают его представители, уже 4,3 тыс. членов.

Формировался КС по странному принципу самовыдвижения кандидатов и, как выяснилось, зачисления в это самочинное сборище даже не подозревавших о такой «чести» уважаемых граждан. Кого зачислить, а кого нет, решает некто Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак.

Rada.vision Заседание Координационного совета

В период президентской компании Ковалькова была доверенным лицом Тихановской, а ныне пребывает в непонятном статусе. В багаже у бывшего доверенного лица бывшего кандидата в президенты большой русофобский бэкграунд и увесистое портфолио политикана-лузера. Реноме тоже юриста, но куда более солидного — у Знака, входившего в команду эффектно стартовавшего, но незаконно незарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико.

Rada.vision Ольга Ковалькова и Максим Знак

Таких «советов» и «комитетов» заявлено с десяток, в том числе спецслужбами через подставных лиц. Товарищи в погонах действуют логично и незамысловато.

Куда больше вопросов вызывает реакция Лукашенко на деятельность рассматриваемого КС. Массовое выступление противников продолжения его правления началось после закрытия избирательных участков 9 августа. За четыре дня он отправил за решётку около 7 тыс. сограждан, участвовавших в уличных протестах («массовых беспорядках»). Их жестоко избивали и пытали (документальные подтверждения переданы в ООН).

Поступить точно так же с членами КС для Лукашенко совсем не проблема — ни этическая, ни организационная, ни какая иная. В Белоруссии, как мало где ещё в Европе, актуальна старая советская поговорка: был бы человек, а статья найдётся.

Rada.vision Заседание Координационного совета

Тем более, что статья уже есть, и даже несколько. Генпрокуратура по поручению Лукашенко возбудила уголовное дело в отношении членов КС. Об этом 20 августа через госСМИ проинформировал генпрокурор Александр Конюк.

Prokuratura.gov.by Александр Конюк (в центре)

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор Белоруссии.

Статья 361 УК РБ относится к разделу XIII: Преступления против государства и порядка осуществления власти и управления. Пока не ясно, какую часть и какой пункт этой статьи могут применить следователи к членам КС.

«Рассматриваемое преступление выражается в публичном подстрекательстве к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сказано в комментарии к этой статье УК.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) позволяет взять под стражу всех членов КС. Наличие призывов, возможности фальсификации доказательной базы (история с программой оппозиционеров) и прочих действий, а также вполне реальные возможности скрыться дают для избрания такой меры пресечения все основания.

Мощности изоляторов, как показала августовская практика, почти что резиновые. Красный Крест плевал с высокой колокольни на условия содержания белорусских арестантов. В таких учреждениях созданы все мыслимые условия для добычи нужных показаний.

«Дело регнумовцев» наглядно продемонстрировало: для ареста вовсе не нужны доказательства. Таковые фальсифицируются в процессе, включая «экспертные заключения» фейковых экспертных структур при министерстве информации («республиканских экспертных комиссий»), и даже официальные экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ РБ). Назначаемые судьи выносят политически мотивированные приговоры, нисколько не смущаясь откровенного беззакония и абсурда.

В процессе следствия могут меняться части статьи обвинения, добавляться новые обвинения по другим статьям УК. Проходившие по «делу регнумовцев» три белорусских публициста — Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были арестованы в декабре 2016 года по части 1 статьи 130 УК РБ («экстремизм») за публицистическую деятельность с критикой русофобского национализма. Ответственность по этой части — от штрафа до пяти лет лишения свободы. Не добившись самооговора, следователь переквалифицировал обвинение по части 3 той же статьи, что позволяло содержать обвиняемых под стражей сколько угодно, а ответственность уже предполагала от 5 до 12 лет лишения свободы. Приговор был вынесен лишь в феврале 2018 года.

Ещё один пример — уголовное дело в отношении кандидатов в президенты кампании 2010 года. Тогда не понадобилось излишних в неправовом государстве формальностей, чтобы по ст. 293 УК («массовые беспорядки») отправить за решётку всех понравившихся. Отправили в СИЗО КГБ и затем приговорили даже тех, кто до протестной акции 19 декабря на минской площади Независимости попросту не дошёл — как избитый спецназом до закрытия избирательных участков кандидат в президенты Владимир Некляев.

Из этих примеров следует, что в «деле Координационного совета» власти не спешат брать фигурантов под стражу, исходя из неких не тактических, а скорее стратегических соображений. Каких именно — возможны варианты.

Rada.vision Заседание Координационного совета

Традиционно спецслужбы стимулируют создание различных объединений, чтобы собрать в одном месте всех достойных наблюдения и разработки. За последние годы прикладывалось немало усилий для создания «конструктивной оппозиции», структуры которой контактируют с властями и даже номинально присутствуют в ней (как Либерально-демократическая партия, например). Соответственно, «неконструктивная оппозиция» опускается в андеграунд, маргинализируется и теряет привлекательность для инвестиций из-за рубежа.

КС в нынешней ситуации для спецслужб полезен. Заявив претензию на трансфер власти, клуб объединяет друзей, приятелей и собутыльников, но далеко не всегда единомышленников. Собрана весьма пёстрая ватага махровых русофобов, политиканов, начинающих экономистов и индивидуальных предпринимателей, художников, артистов, бывших «прикорытников» (как себя называет Латушко с подачи Лукашенко), прочих бывших, артистов, художников и других совершенно далёких от политико-властных отношений персонажей. У них большие разногласия по программе действий, по инициативе создания то ли движения, то ли политической партии, а также по множеству других вопросов. Всё это аморфное образование вовсе не пытается заниматься трансфером власти и даже близко к власти не приближается.

Подъёма волны протестов из-за арестов членов КС не последует, так как протестная масса и КС существуют в параллельных пространствах. Власти наглядно продемонстрировали свою скромность на примере двух членов президиума этого совета — Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского (представитель стачкома МТЗ). Они отбыли по 10 суток в СИЗО Жодино и на выходе 3 сентября по решению суда получили ещё по 15 суток на основании ст. 23.34 КоАП РБ («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Пока они грели нары, обстановка принципиально не изменилась. Вряд ли можно считать важным фактором бегство в Польшу (в машине польского посла) самого, пожалуй, медийно раскрученного члена президиума КС — бывшего комсомольского лидера, бывшего чиновника и бывшего директора государственного Купаловского театра Павла Латушко.

Rada.vision Президиум Координационного совета

Он проводит встречи с польскими политиками — как и Тихановская с литовскими. В это же время своего бывшего товарища «прикорытника» поругивает Лукашенко. Спецслужбы дозированно сливают компромат на Латушко, обходя наиболее пикантные моменты его биографии и механизмы обогащения, дабы не дискредитировать давно дискредитированную «верхатуру» госуправления.

От таких раздутых в местной прессе как бы событий расклад не меняется. Лукашенко удерживает власть, силовики ему верны, госаппарат подчиняется. Кадровая рокировка 3 сентября снова продемонстрировала даже не короткую скамейку запасных, а её отсутствие, но в целом механизм работает. С перенапряжением, но работает.

Санкции США и ЕС пока выглядят бумажными тиграми. Они будут смягчаться помощью России по аналогии с китайской помощью Северной Корее. Самолюбие несменяемого правителя «центра Европы» задето, он демонстрирует болезненную реакцию. Однако до сих пор Лукашенко вполне обходился без поездок на Запад, не считая пары символических вылазок в Вену и Ватикан.

В свете скандального отказа в возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича последний западный маршрут для него закрыт. Неприятно: крест поставлен на 20-летних усилиях. Однако гораздо неприятнее конфликт с белорусскими католиками, составляющими десятую часть верующих. Впрочем, это не самая большая проблема.

Redaktor01 Remik Kubicki Тадеуш Кондрусевич

Пример Ливии демонстрирует, что социально-экономическое благополучие не гарантирует иммунитета от «цветных революций» и интервенции. Белорусская ситуация иная, при многих схожестях. Кто знает, был бы жив до сих пор Муаммар Каддафи, будь у него под боком наглядный пример типа Украины и такой же покровитель, как Россия с «ядерным зонтиком».

Забастовки не парализовали экономику. Спецслужбы надеются, что уличные протесты постепенно выдохнутся.

Большой удачей Лукашенко стал отказ пресловутых зарубежных «кукловодов» от подбора ключиков к взлому Белоруссии через активизацию недовольства русофильского большинства. Москва по ряду причин не стала делать в Белоруссии ту же работу, что делают западные «друзья и партнёры».

Россия демонстративно устранилась, пока Польша, Германия, Швеция, США и другие заинтересованные предлагали пресловутому белорусскому гражданскому обществу различные и не только финансово обеспеченные программы, создавали аналитические центры, сети НГО и СМИ, продвигали свои ценности и формировали свой позитивный имидж, формировали элиты, продвигали и защищали своих агентов. Украинский урок не пошёл впрок.

Рано или поздно в Белоруссии будет новый лидер. Процесс ротации элит сейчас выглядит запрограммированным. Координационный совет прозападно ориентированной оппозиции участвует в стратегии трансфера власти. Репрессии в отношении его членов могут выглядеть как ещё одна тактическая победа, как символ, как шаг на пути неизбежного стратегического поражения.