Минск, , 14:40 — REGNUM Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей оппозиции из числа членов Координационного совета по трансферу власти в республике. Об этом сообщают государственные СМИ.

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«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор Конюк.

Его заявление распространили государственные телеканалы «ОНТ», «Мир» и другие государственные СМИ. На сайте генпрокуратуры официальное сообщение отсутствует.

Напомним, Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии был инициирован 14 августа экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которой Александр Лукашенко разрешил уехать в Литву взамен на призыв к участникам массовых протестов прекратить уличную активность.

КС формируется через подачу заявок сторонникам прозападной оппозиции, сгруппировавшимся вокруг избирательного штаба Тихановской. Члены КС сообщили 19 августа прессе, что в состав президиума совета вошли известная русофобка Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, представительница незарегистрированной прозападной партии Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской на прошедших выборах), а также Мария Колесникова — координатор избирательного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (который находится в сизо КГБ по «делу Белгазпромбанка») и Павел Латушко — уволенный на днях экс-директор Купаловского театра и бывший министр культуры.