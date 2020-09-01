Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поспешил исполнить указание Александра Лукашенко и устроил очередной международный скандал, скопом лишив аккредитации журналистов десятков различных СМИ. Утратившему легитимность тирану пришлось не по нраву то, как журналисты освещают массовые акции протеста — «массовые беспорядки» в терминологии госагитпропа постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сцягi

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Лукашенко давно не в ладах с прессой. Всё чаще он попадает впросак из-за своих высказываний — грубых, невразумительных и часто откровенно оскорбительных. Дело дошло до того, что пресс-служба президента Белоруссии подвергает его речи жёсткой цензуре перед тем, как опубликовать материалы с какого-нибудь совещания или публичного выступления.

Вокруг несдержанного на язык бывшего председателя совхоза сформировали специальный пул, задачей которого является артикуляция заранее согласованных вопросов и подача в масс-медиа отредактированных ответов. Глава президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт (жена главы пропагандистского государственного холдинга «Белтелерадиокомпания» Ивана Эйсмонта) зорко следит за тем, чтобы в текст или видео не просочилось грязное ругательство или нежелательное позитивное упоминание о русских.

Цитата из видео на YouTube Наталья Эйсмонт

Поводы для беспокойства имеются, и весьма весомые. На второй год президентства, в 1995 году Лукашенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt выдал панегирик в неонацистском духе, восторгаясь Адольфом Гитлером.

В 2007 году Лукашенко устроил антисемитский скандал, высказавшись о евреях в Бобруйске. Дело шло к разрыву дипломатических отношений с Израилем.

В прошлом году Лукашенко заявил, что Белоруссия располагает ракетами средней дальности. Дело шло к введению международных санкций.

Проблема не в журналистах, не в СМИ, а в Лукашенко. То, что простительно колхознику или тюремщику, не простительно чиновнику высшего ранга.

Германия очень хорошо усвоила урок пребывания подобных персонажей у власти. Они тоже не любили прессу, предпочитая пропагандистские спектакли…

Похоже, не все произносившие помпезные речи в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне делали это осознанно и искренне. Не лишне напомнить, что Лукашенко не считает Отечественные войны «своими» для белорусского народа.

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Решение властей Белоруссии лишить аккредитации журналистов западных СМИ стало поводом для вызова посла постсоветской республики «на ковёр» в МИД Германии. Денис Сидоренко имеет бледный вид и пытается оправдываться: мол, журналисты вели себя нехорошо, и даже якобы нарушили белорусские законы.

Цитата из видео на YouTube Черезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко

МИД России в этой ситуации, напротив, благодарит белорусских коллег за помощь в освобождении задержанных журналистов. Российский посол Дмитрий Мезенцев источает комплименты белорусским чиновникам и силовикам, как будто подвергшиеся избиениям, жестоким задержаниям и бесчеловечному обращению, а также ограблению (уничтожаются журналистские материалы) представители российской прессы совершали что-то плохое.

Видимо, сейчас настало время унижаться ради освобождения задержанного 30 августа журналиста российского информагентства ТАСС Ивана Колыганова. Вполне ожидаемая линия поведения после грязной истории с лишением аккредитации и высылкой журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина, а до этого — многих других российских журналистов.

Дмитрий Мезенцев делает очень важную работу — он спасает людей. Однако он это делает через унижение официального представителя России — то есть государства Российского. Чтобы подобного не происходило, многие поколения русских людей отдавали всё и шли на верную смерть.

Проблемная ситуация, очевидно, создана Минском. Однако варианты, силы и средства поведения российского посла определяются его московским начальством. Поэтому сделать из Мезенцева стрелочника не получится.

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Уместно напомнить, что МИД РФ никак не отреагировал на введение в другой части Союзного государства откровенно дискриминационной практики обязательной аккредитации иностранных журналистов. В эту же категорию минские «друзья и партнёры» включили и российских журналистов, приравняв их к корреспондентам из США, ФРГ и Зимбабве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание МИД РФ в Москве

Сейчас самое время поднять два вопроса: а) кто персонально понесёт ответственность за создание такой ситуации; и б) кто персонально будет отвечать за решение проблемы.

Для начала можно ответить зеркально — лишить аккредитации пропагандисток белорусских государственных СМИ, которые кроме провокаций и сбора «чернухи» мало чем себя утруждали. Поставить им штампы в паспорта с отметками о запрете на въезд в Россию — как это много лет делают с российскими паспортами «друзья и партнёры» из как бы союзной Белоруссии.

Пока же МИД ФРГ показательной поркой посла «сильной и процветающей Беларуси» оказывает услугу дипломатам недоделанного Союзного государства. В частности, немецкая дипломатическая школа преподносит МИД РФ хороший урок адекватного поведения в подробных ситуациях.

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Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в понедельник 31 августа выступил перед прессой с жёсткой критикой МИД Белоруссии, заявив: «В пятницу и субботу в Белоруссии безосновательно задержали и лишили аккредитации ряд журналистов. По этой причине сегодня посол Белоруссии срочно приглашен для объяснений в МИД Германии».

Бундестаг. Германия

Официальный Берлин получил весомый повод для привлечения внимания к недостойному поведению подчинённых «последнего диктатора Европы» — были задержаны журналисты DW Дмитрий Мицкевич и Павел Быковский, аннулирована аккредитация съёмочной группы телеканала ARD.

Помимо вызова «на ковёр» посла Сидоренко, Берлин устами Бургера сообщил о приостановке участия немецкой стороны в двусторонней стратегической консультативной группе. Макей приложил немало усилий для того, чтобы такая группа появилась. Теперь откровенно бандитское отношение к журналистам ставит крест на многолетних усилиях МИД (недёшево обошедшихся белорусским налогоплательщикам).

Закрепляя урок, на эту же тему высказался официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он напомнил официальному Минску о важности и необходимости «открытого диалога руководства государства с представителями оппозиции и всем белорусским обществом для того, чтобы мирно выйти из кризиса».

Фактически немецкие дипломаты уничтожают не только репутацию Макея как главы белоруской дипломатии, но и подвергают сомнению способность хлопцев из колхозов управлять государством. Во всяком случае, представления о нормальном европейском государстве в Берлине и Минске, как показывает практика, диаметрально противоположные.

В теории, допустимо предположить, что в нынешней ситуации неправильно себя ведёт Берлин. Тогда и Ватикан через призму лукашенковских ценностей выглядит неправильно: 31 августа власти Белоруссии отказали в возвращении на родину своему гражданину, местному руководителю Римско-католической церкви, митрополиту Минско-Могилёвскому Тадеушу Кондрусевичу. Два крупных дипломатических скандала за столь короткий срок — не успех ли это «белорусской школы дипломатии»?

Redaktor01 Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Белорусский «православный атеист» почти 20 лет уговаривал глав РКЦ посетить Белоруссию. Папы сменялись, «батька» оставался, и его истеричные чудачества тоже. Есть основания полагать, что шматом сала и двумя мешками картошки этот конфликт не уладить.

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В свете нынешних событий белорусские пропагандисты, чиновники и «навуковцы» уже даже не вспоминают о том, что ещё весной вдалбливали с вузовских кафедр и рупоров госСМИ: Белоруссия — «донор стабильности и безопасности», «сердце Европы», «центр Европы», «состоявшееся государство», «нормальная европейская страна», «родина первой конституции», «демократическое правовое государство», «тихая гавань для инвестиций», «восточноевропейская Швейцария» и т. п.

Сергею Лаврову стоит поблагодарить немецких коллег за урок правильного поведения уважающего себя государства в ситуации с журналистами. Москва обязана сделать правильные выводы и потребовать от Лукашенко не только публичных извинений, но и компенсаций за ущерб, нанесённый гражданам России (включая пресловутых «вагнеровцев»), России как государству и двусторонним межгосударственным отношениям. Если МИД РФ не приложит к этому все усилия, то опустит имидж государства российского на уровень постсоветского лимитрофа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Москва располагает гораздо большими возможностями, чем Берлин и Лондон вместе взятые, чтобы вернуть вменяемость распоясавшемуся колхозному фюреру. Однако этого до сих пор не сделано. В этом свете вновь актуален классический вопрос: глупость или измена?

Для глупости оно продолжается слишком долго.

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