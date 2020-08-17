Минск, , 22:53 — REGNUM Александр Лукашенко 14 августа провел совещание с членами Совета безопасности Белоруссии, высказавшись на тему действий правоохранительных органов в отношении участников протестных акций. При этом и пресс-служба президента, и официальные СМИ подвергли речь руководителя республики цензуре, удалив упоминание о русских.

Судя по видеозаписи и цитате государственного телеканала «СТВ», Александр Лукашенко обратился к главе МВД Юрию Караеву с такими словами: «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, русские люди, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз».

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Иначе передаёт сказанное государственное официальное информагентство БелТА. В текстовой версии сообщения, а также на опубликованной видеозаписи совещания Лукашенко не упоминает о русских. Приводится такая цитата: «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз».

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Пресс-служба президента Белоруссии также подвергла цензуре речь Лукашенко, передав слова руководителя республики в текстовом сообщении таким образом: «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз».

Из официального видео совещания Совбеза деятели вроде Натальи Эйсмонт также удалили упоминание о русских, оставив лишь сравнение со славянами.

Российские и белорусские СМИ передали сообщения с цитатами с совещания, ссылаясь на официальные источники. Лишь потом выяснилось, что они цитировали президентскую пресс-службу и официальное информагентство, существенно исказивших смысл сказанного Лукашенко.

Вскоре блогеры и СМИ обратили внимание на русофобский казус. И здесь не обошлось без странностей.

Так, издание «Комсомольская правда» в заметке под заголовком «Лукашенко призвал не бить лежачих и назвал всех славян русскими» не только исказило смысл сказанного руководителем республики, но также неверно указало дату и место события. Публикация начиналась так: «Вчера, 15 августа, Александр Лукашенко провёл встречу с Генштабом в Центре стратегического управления Минобороны Беларуси».

При этом цитата у российского издания более точная, чем у государственных белорусских СМИ. «Единственное, попрошу и министра, и других: вы знаете, вот, мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, — славяне. Славяне — не славяне, можно сказать русские люди! Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — приводятся в публикации слова Лукашенко.

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