Минск, , 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке. Новым патриаршим экзархом Всея Белоруссии назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, сообщил в своём Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

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Напомним, митрополит Павел поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии 9 августа, однако после начала подавления протестов, в ходе которого сотни протестующих подверглись жестоким избиениям, а несколько человек были убиты, обратился к нему с просьбой сделать всё возможное для того, чтобы остановить насилие. В СМИ даже появилась информация, согласно которой Павел отозвал поздравление в адрес Лукашенко, но она не нашла подтверждения.

Стоит отметить, что в конце 2016 года Павел фактически поддержал арест трёх пророссийских публицистов Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, полностью солидаризировавшись с позицией белорусских властей. Помимо этого, неоднократно сообщалось о том, что многие иерархи Белорусского экзархата поддерживают идею предоставления ему автокефалии. Митрополит Павел не оказывал сопротивления этим тенденциям.