2 сентября 1945 года в Токио Япония подписала Акт о капитуляции перед державами союзников (СССР, США, Великобритания, Китай). От СССР акт подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Окончилась Вторая мировая война.

Красная армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении, 1945

Когда эта весть дошла до Москвы, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении следующего дня — 3 сентября — Днем всенародного торжества — Днём Победы над Японией и нерабочим днем. Правительство (Совнарком) предложило всем государственным учреждениям поднять на своих зданиях Государственный флаг.

Два года этот день был выходным, а в 1947 году и 9 мая и 3 сентября стали рабочими, но не утратили своего праздничного статуса. С этого времени никаких изменений в Указ 1945 года о Дне Победы над Японией больше не вносилось и в соответствии с пунктом 2 раздела второго Конституции России о действии на территории Российской Федерации правовых актов, принятых до 12 декабря 1993 года, — он является действующим.

Однако при частичной кодификации «праздничного» законодательства в 1995 году, когда был принят федеральный закон от 13 марта №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», День Победы над Японией в новый закон не попал.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Законодатели тогда в письмах — оправданиях в Сахалинскую областную думу, возмущённую этим, писали, что мол «забыли» про этот праздник.

Про Куликовскую битву 1380 года помнили, про множество побед над турками, шведами и немцами, включая Ледовое побоище 1242 года — помнили — все они в перечне дней воинской славы! — а вот про 1945 год — «забыли»!

Когда Сахалинская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, исправляющий эту «забывчивость» (1997 год), тогдашний председатель комитета по геополитике (!), ныне находящийся в международном розыске беглый депутат А. Митрофанов, сообщил о своем отрицательном отношении к законопроекту, «на голубом глазу» мотивируя это тем, что «Япония не объявляла войну СССР, не нападала на него и не капитулировала перед ним» (?!). Кто бы спросил у беглого «геополитика»: это глупость или измена? Фальсификация или невежество?

Более двух десятков лет ветераны, общественность России добиваются официального признания российскими властями Дня Победы над Японией как дня воинской славы. Всё это время на Дальнем Востоке и, прежде всего в Сахалинской области, ежегодно 3 сентября отмечался как праздничный день.

В 2010 году по инициативе ряда депутатов (М. Ненашев и др.) Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации принят, а тогдашним президентом Д. Медведевым подписан закон, которым в России устанавливался 2 сентября памятный день — День окончания Второй мировой войны.

Government.ru Дмитрий медведев осматривает аэропорт на острове Итуруп, Сахалинская область. 2015

С точки зрения фиксации хроники событий — верно, а с точки зрения извлечения из этого события каких-то выводов событие было малопонятным и выглядело как своеобразная альтернатива советскому Дню Победы над Японией.

По команде сверху в Сахалинской области разом перестали официально отмечать празднуемый 3 сентября День освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, совпадающий с доставшимся нам от отцов и дедов Днём победы над Японией. Несмотря на то, что День освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов установлен местным законом, новые, командированные Москвой губернаторы перестали поздравлять население области с этим праздником. Прокуратура делает вид, что не замечает неисполнения регионального закона. Странно — избирательный надзор за соблюдением законодательства в федеративном государстве.

А что же с федеральным памятным днём? Учредившие его власти ни разу не обозначили своего отношения к установленной дате и историческому событию, не поздравили население страны. Какая-то нравственно-историческая «уплощенность».

В августе 2019 года руководство Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России «Русские Курилы» обратилось с открытым письмом к Президенту России.

В нём в частности указывалось, что «негативный характер имеет то обстоятельство, что руководство страны не замечает этих памятных дней, не поздравляет население страны ни с Победой над Японией, ни с окончанием Второй мировой войны, не направляет поздравлений населению Сахалинской области с очередной годовщиной освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, хотя не чурается поздравлений и по менее значительным поводам.

Всё это разрушительно для патриотического воспитания граждан страны, лишает естественной гордости сахалинцев и курильчан, помнящих о подвигах наших отцов и дедов, о крови, пролитой при освобождении территорий, входящих в состав Сахалинской области и Российской Федерации

Просим Вас направить населению Сахалинской области поздравления с региональным праздником — днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, а населению страны — с федеральным — Днём Победы над Японией (3 сентября)».

Боец РККА устанавливает красный флаг на крыше дома в одном из населенных пунктов Южного Сахалина. 1945

Обращения граждан — это нормальный способ обратной связи общества с государством.

К сожалению, до прямого ответа адресат не снизошел. А вот опосредованная реакция была. Да еще какая!

Кем-то было решено, что называется, вообще «заровнять» День Победы над Японией. Новый губернатор Сахалинской области В. Лимаренко, назначив в сентябре 2019 года новым сенатором от Сахалинской области бывшего заместителя министра иностранных дел России Г. Карасина (оба — номенклатура Администрации Президента), поручил ему эту спецоперацию, что и было исполнено в законопроекте № 922 513−7, скоропостижно проведенном через Государственную думу (14.04.2020), Совет Федерации (17.04.2020) и ставшем 24 апреля 2020 федеральным законом №126-ФЗ.

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)»

В жертву задаче принесли даже историческую правду. Для этого ни много ни мало взяли и поменяли мировую историю (!) Перенесли общепринятый день окончания Второй мировой войны на день вперёд. Неужели теперь будем школьников переучивать, учебники и энциклопедии переписывать, а затем тратиться на переиздание, с мировым историческим сообществом в спор вступать?!

Парад советский войск в честь победы над Японией. Харбин, 16 сентября 1945

Название дня по сравнению с законом 2010 года не изменилось. Как он назывался «День окончания Второй мировой войны», так он и называется. Только теперь этот день должен отмечаться 3 сентября (?). Пилюлю подсластили, сообщив, что это день воинской славы, а не просто памятный день.

При обсуждении законопроекта докладчики напирали на два обстоятельства: «на просьбы трудящихся» и «согласование наверху».

Если депутаты и сенаторы считают «верхом» Администрацию Президента, то это обстоятельство противоречит Конституции России. Что касается «просьб трудящихся», то это чистый обман. Вся патриотическая общественность Сахалинской области криком кричала, предлагая дополнить законопроект словами «День Победы над Японией».

«…Вопреки исторической памяти, сложившимся традициям и гордости нашего народа за одержанную вместе с союзниками Победу над Японией, в России понижается статус праздника, исключается как всенародное торжество, так и само определение этого дня как победного. Получается, что Победу одержали только наши союзники, которые, не стесняясь, объявили свои победные дни. Не признавать основной вклад нашей страны в Победу над Японией, отдавать победу другим странам — прямое искажение истории.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года учреждена медаль «За Победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945». Ею награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. Она хранится во многих семьях, и мы не станем от нее отказываться.

Принятие закона в его нынешнем виде ведёт к патриотической демобилизации; означает демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение южным Сахалином и Курильскими островами; унижает нас, а особенно ветеранов войны; попустительствует фальсификаторам истории Второй мировой войны; выглядит как заигрывание с Японией, не признающей итогов войны, и побуждает ее продолжать претендовать на российские территории.

Помимо морально-политического отступления название дня противоречит букве и смыслу федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Согласно его преамбуле, «настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России».

Таким образом, объявленный «день воинской славы» не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа».

Советские бронебойщики на острове Шумшу в ходе Курильской десантной операции. Август 1945

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Такую же поправку предлагал и сенатор от представительного органа Сахалинской области Ю. Архаров, однако она была проигнорирована Государственной думой.

В новой, принятой в 2020 году, статье 67.1 Конституции России, указано, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, и она, объединенная тысячелетней историей,

сохраняет память предков, а также преемственность в развитии Российского государства,

признает исторически сложившееся государственное единство,

чтит память защитников Отечества,

обеспечивает защиту исторической правды.

«Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (часть 3 статьи 67.1 Конституции России).

Поэтому умаление Дня Победы над Японией как проявления подвига нашего народа — недопустимо и антиконституционно.

Медаль СССР «За победу над Японией»

Мы для чего принимали поправки к Конституции России?!

Моральным долгом патриотической общественности является не только ежегодное празднование 3 сентября Дня Победы над Японией, но и убеждение отечественных законодателей в необходимости преодоления разрыва слова и дела, в переходе к реализации конституционных требований, защите исторической правды и замене нейтрального названия «День окончания Второй мировой войны», подлинным, — «3 сентября — День Победы над Японией».

Россия не стыдится своих побед!

А вот как относится к этому Верховный Главнокомандующий, Президент Российской Федерации мы узнаем совсем скоро — из его поздравлений с 75-летием победы народу России 3 сентября 2020 года.

Надеюсь, что они будут.