Южно-Сахалинск, , 09:58 — REGNUM Федеральным законом № 126-ФЗ 24 апреля 2020 года установлен новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключена существовавшая в 2010—2019 годах памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

До настоящего времени в соответствии с Конституцией Российской Федерации (пункт 2 раздела 2) в этот день мы праздновали другой праздник, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР ещё в 1945 году. 3 сентября — это День Победы над Японией — день всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. №61).

Таким образом, вопреки исторической памяти, сложившимся традициям и гордости нашего народа за одержанную вместе с союзниками Победу над Японией, в России понижается статус праздника, исключается как всенародное торжество, так и само определение этого дня как победного. Получается, что Победу одержали только наши союзники, которые, не стесняясь, объявили свои победные дни. Не признавать основной вклад нашей страны в Победу над Японией, отдавать победу другим странам — прямое искажение истории.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года учреждена медаль «За Победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945». Ею награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. Она хранится во многих семьях, и мы не станем от нее отказываться.

Принятие закона в его нынешнем виде ведёт к патриотической демобилизации; означает демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение южным Сахалином и Курильскими островами; унижает нас, а особенно ветеранов войны; попустительствует фальсификаторам истории Второй мировой войны; выглядит как заигрывание с Японией, не признающей итогов войны, и побуждает ее продолжать претендовать на российские территории.

Помимо морально-политического отступления название дня противоречит букве и смыслу федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно его преамбуле, «настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Таким образом, объявленный «день воинской славы» не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа».

Именно так закреплены в законе о Днях воинской славы День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т. д.). В других случаях применяются термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады — 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Мы предлагали и предлагаем компромиссный вариант наименования праздника, который будет сплачивать и возвышать граждан России и стран участников бывшего СССР, а не будет ущемлять наше национальное достоинство, поставит точку во всех переговорах о так называемом «мирном договоре», которые японской стороной понимаются как условие для передачи ей части Курильских островов. Необходимо дополнить наименование праздника словами «День Победы над Японией» с тем, чтобы он назывался:

«3 сентября — День Победы над Японией — День окончания Второй мировой войны (1945)».

В этом случае название не будет противоречить Закону о поправках к Конституции Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанному Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года, которым введена в Основной закон страны статья 67.1, прямо указывающая, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Федеральный закон должен соответствовать Конституции Российской Федерации.

На основании изложенного мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, Сахалинской областной Думе и губернатору Сахалинской области, центральным, региональным и местным патриотическим организациям, ко всем неравнодушным гражданам России с предложением поддержать доступными им средствами возвращение в название дня воинской славы, отмечаемого 3 сентября, слов «День Победы над Японией».

Ветераны войны и тыла:

Гаврилов В. В., участник освобождения южного Сахалина от японских милитаристов, ветеран Великой Отечественной войны;

Мурая А. В. — почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран труда, участница трудового фронта. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»;

Пушкарёва Д. М. — почётный гражданин Сахалинской области, старший сержант, санинструктор 79-й стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной и Второй мировой войны, участница освобождения южного Сахалина и Курильских островов, награждена медалью «За Победу над Японией»;

Сандлер Н. Н. — почётный гражданин города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, ветеран Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, офицер-пограничник. Награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией»;

Сичкарь В. Ф. — почётный гражданин города Южно-Сахалинска, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией». Освобождал южный Сахалин вместе с отцом и старшим братом.

Общественные организации:

Сахалинское региональное отделение Поискового движения России,

Председатель А. Н. Бандура;

Сахалинская общественная организация «Даманцы»,

Руководитель Бимаев Ю. Е.;

Региональная общественная организация «Сахалинская гвардия»,

Руководитель Н. В. Бондаренко;

Председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ Васюта В. П.;

Сахалинский областной Совет ветеранов,

Председатель Гльоговер З. В.;

Сахалинский региональный молодёжный военно-патриотический общественный фонд «Пионер», председатель Горожанов И. Г.;

Зимонин В. П., директор «Института проблем безопасности и развития Евразии», доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, воин-интернационалист — участник боевых действий в Сирии и Египте, автор ряда книг по войне с Японией;

Сахалинская областная организация ветеранов органов государственной безопасности, председатель А. М. Иванча;

Председатель Сахалинского регионального общероссийской общественной организации «Российский Союз втеранов» (РСВ) Кайдаш В. В.;

Председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С. А. Калентьев;

Председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий И. Ф. Лахно;

Пономарёв С.А., председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального совета Общероссийского Движения поддержки Флота;

Рукавишникова Т. Н., почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть»;

Сахалинское областное отделение союза художников России, председатель — почётный гражданин Сахалинской области В. Н. Чеботарёв;

Цыбаков С. Ю., председатель Сахалинского областного Совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство»;

Фугенфиров А. Ю. — руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Сахалинской области.

Граждане:

Белоносов В. И. — почётный гражданин Сахалинской области;

Грошева Г. М. — почётный гражданин Сахалинской области;

Демурин М. В. — чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист;

Ефремов В. И. — почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинской областной Думы 3—6-го созывов (2000−2017);

Иванова С. В. — депутат Сахалинской областной Думы 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов (с 1996 года);

Зиланов В. К. — член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области (Мурманск;)

Кузин А. Т. — почётный гражданин Сахалинской области, доктор исторических наук;

Тарасов Н. А. — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Сахалинской области.

28 апреля 2020 года