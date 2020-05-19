Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Старейший ветеран Великой Отечественной войны и старейший коммунист Сахалина, которому недавно исполнился 101 год, Николай Степанович Наумов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть День Победы над Японией.

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Об этой истории рассказали сахалинские коммунисты на официальном портале регионального отделения КПРФ.

Несмотря на солидный возраст, Николай Степанович следит за новостями. Прочитав новость о том, что московский депутат с гордостью сообщил, что теперь 3 сентября стало памятной датой окончания Второй мировой войны, он немедленно попросил своих однопартийцев приехать к нему.

Ветеран тщетно искал государственный праздник — День Победы над Японией в календаре — и не нашёл. Приехавшие товарищи объяснили ветерану, что праздник День Победы над Японией действительно подчищен из российского календаря.

В своём обращении к главе государства ветеран напомнил, какой ценой далась Советскому Союзу победа над Японией.

«После Победы над немецкими фашистами была Победа над фашистами японскими, которые совершили военные преступления, воевали на стороне гитлеровской Германии. Мы их сумели победить. Руководители страны приняли тогда мудрое решение: учредили награду для особо отличившихся в этих смертельных боях, медаль «За Победу над Японией».

Награждённых оказалось два миллиона человек! Два миллиона! Представьте себе, насколько сложными были бои на Дальнем Востоке! Сегодня я с удивлением узнаю, что память об этих событиях постепенно стирается. Не у нас стариков — она стирается в календарях. Неужели и медали перекуют? Прошу вас, Владимир Владимирович, принять мудрое решение и вернуть оставшимся ветеранам их заслуги. Они побеждали, побеждали японских милитаристов. Надеюсь, у вас найдётся время для ответа мне», — написал ветеран президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии опять заявил о претензиях на российские Курильские острова. В своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» японское ведомство опять поместило Курилы под суверенитет Японии.