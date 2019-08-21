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Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Совсем немного осталось до наступления святого для граждан нашей страны, дальневосточников, в том числе для сахалинцев и курильчан, Дня Победы над Японией, установленного в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Официальное наименование этого дня на Сахалине и Курилах — «3 сентября — День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год)». (См. Закон Сахалинской области №52 — ЗО от 17 июня 2008 года «О памятных днях Сахалинской области»).

Негативный характер имеет то обстоятельство, что руководство страны не замечает этих памятных дней, не поздравляет население страны ни с Победой над Японией, ни с окончанием Второй мировой войны, не направляет поздравлений населению Сахалинской области с очередной годовщиной освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, хотя не чурается поздравлений и по менее значительным поводам.

Всё это разрушительно для патриотического воспитания граждан страны, лишает естественной гордости сахалинцев и курильчан, помнящих о подвигах наших отцов и дедов, о крови, пролитой при освобождении территорий, входящих в состав Сахалинской области и Российской Федерации

Просим Вас направить населению Сахалинской области поздравления с региональным праздником — днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, а населению страны — с федеральным — Днём Победы над Японией (3 сентября).

Кстати, согласно справке, недавно полученной из Совета Федерации (от 28 мая 2019 №3.4.-32/1014), Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября днём Победы — действует.

С уважением,

председатель межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы», д.и.н. Кошкин А. А.

председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член ЦС Общероссийского Движения Поддержки Флота Пономарёв С.А.

Адрес для ответа: ponomarev-sa@yandex.ru