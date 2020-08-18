Новый учебный год отличается от Нового года не только одним словом, но и атрибутами: вместо елок и курантов — гладиолусы и колокольчик в руках первоклашки. Объединяет два праздника наше стремление подвести итоги сделанному и наметить новые цели и задачи в жизни. Этот символический рубеж становится некой отметкой, после которого начинается новый этап. Мы слушаем речь президента перед боем часов на Спасской башне, обращая внимание, на что он делает акценты? Как оценивает прошедший год и какие приоритеты обозначает на следующий. А перед 1 сентября мы не просто слушаем речи руководства Минпросвещения РФ на августовских совещаниях, но и пытаемся «расшифровать» некие посылы, понять, какие главные тенденции будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем. В этом году это будет особенно интересно, поскольку уже полгода прошло с назначения нового министра — достаточный срок, чтобы определиться с тактикой и стратегией образовательной политики в стране. Поэтому педагогическая общественность замерла в ожидании судьбоносных заявлений министра Сергея Кравцова.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Некоторые авторы публикаций в интернете уже высказали свое разочарование заявленной тематикой педагогических совещаний — достижение стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, внедрение примерной программы воспитания, а также актуальные направления цифровых возможностей, расширяющих и дополняющих традиционные занятия. Но, на мой взгляд, темы вполне «хайповые» — вряд ли удастся отделаться общими фразами. И, скорее всего, уже совсем скоро мы узнаем ключевые установки нового министра. Впрочем, некоторые он уже обозначил.

С точки зрения риторики у нас обычно бывают два типа руководителей. Первый тип, широко распространённый среди руководителей, когда человек много и гладко говорит, но при этом часто противоречит сам себе, за его словами не видно четкой стратегии, хотя внешне это выглядит вполне симпатично — многим нравится. Второй тип руководителя, к которому явно относится Кравцов, — говорят немного, порой не очень гладко, но их слова точно имеют вес. Поэтому интерес к его высказываниям выше — это не просто бла-бла-бла, а конкретные направления работы на ближайшее будущее.

Вот уже он совершенно однозначно занял позицию в вечном вопросе о приоритетах, запустив проект «500+» и включив его в нацпроект «Образование». Есть разные подходы к решению проблемы распределения ресурсов при их дефиците. Стоит ли вкладываться в лучшие школы, чтобы за ними тянулись остальные? Или надо помочь отстающим? Судя по проекту «500+», Кравцов сделал свой выбор в пользу последнего варианта. Конечно, хотелось бы помочь всем, но это пока невозможно. Если провести аналогию со школьным классом, то надо ли сосредоточиться на отличниках или лучше в первую очередь помочь двоечникам? Позиция Кравцова может вызвать большие дискуссии, но хорошо уже, что она есть. А прав он или его оппоненты, покажет время.

Obrnadzor.gov.ru Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Читайте также: С какими главными проблемами столкнутся школы РФ из-за проекта «500+»?

И ещё: Как Минпросвещения РФ потратит деньги, выделяемые на проект «500+»?

Один из самых скандальных вопросов в образовательной повестке последних двух лет — новый ФГОС. Некоторые критики уже возмутились тем, что эта тема не обозначена отдельно в программе «августовок». Но мне это как раз понятно. Во-первых, тема слишком большая — если её включать, то на остальные времени и сил не хватит. Во-вторых, полгода, конечно, серьёзный срок, но всё еще недостаточный, чтобы проработать эту проблему, над которой ожесточенно спорят ученые и практики, и конца этой дискуссии пока не видно. Очевидно, что за шесть месяцев можно было бы сформировать хотя бы общие подходы к решению проблемы. Если это получилось, то, скорее всего, мы услышим ответ на этот вопрос при обсуждении темы «Достижение стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования». Но не факт, что у Кравцова уже есть ответ на этот вопрос. Он точно не из тех, кому лишь бы ляпнуть что-то популистское, а потом думать, как с этим жить дальше. Если общий подход есть, он наверняка нуждается в просчетах и уточнениях и т. п., а от них зависит многое. В общем, либо мы услышим ответ на этот вопрос в рамках «августовки», либо не надо торопить министра — мы же хотим решить проблему как следует.

Кстати, о педагогическом и родительском сообществе. Пока очень радует стремление Кравцова услышать мнение общественности. Первое, что он сделал, заняв пост министра, объявил сбор предложений о том, как нам улучшить образование. Надеюсь, что это был не просто красивый жест, а реальное желание узнать мнение самых разных слоев общества о том, что происходит в этой профессиональной сфере. Радует и то, что на днях Кравцов заявил следующее: «Мной принято решение о создании при министерстве педагогического совета. Мне важно слышать именно ваше мнение по принимаемым министерством вопросам», — подчеркнул глава Минпросвещения России. Министр пояснил, что в федеральный педагогический совет войдут учителя от каждого региона. 26 августа состоится первое заседание. Таким образом появляется еще одна возможность донести до руководства отрасли свои мысли и инициативы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Читайте также: «Глубинка осталась без вузов!» — Сергея Кравцова жёстко раскритиковали

А также: Министр просвещения РФ не слышит президента?

Пока действия Кравцова внушают надежду на лучшее будущее нашего образования. Надеюсь, эти мечты сбудутся. Так что ждем с замиранием сердца выступления Сергея Сергеевича на «августовке», Общероссийском родительском собрании и нового учебного года.