Москва, 15 июля 2020, 10:13 — REGNUM В настоящее время есть риск, что большая часть средств, которые предполагается выделить на реализацию проекта Минпросвещения РФ «500+», будет потрачена на разработку очередных бесполезных «программ развития» и «новых технологий», считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что проект «500+», предполагает адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Луховицкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что вопрос о проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2020 года стал головной болью и для учителей, и для родителей.
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