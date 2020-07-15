Москва, , 10:13 — REGNUM В настоящее время есть риск, что большая часть средств, которые предполагается выделить на реализацию проекта Минпросвещения РФ «500+», будет потрачена на разработку очередных бесполезных «программ развития» и «новых технологий», считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что проект «500+», предполагает адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.

«Каким образом эти школы будут определяться? Что такое «плохая школа»? Например, это школа, в которой дети в сентябре месяце не сдадут Всероссийские проверочные работы? Если так, то это не очень разумно и не очень правильно, — сказал Луховицкий. — Определить, что такое плохая школа, задача непростая. И таких подводных камней много. Конечно, как это всегда бывает, я боюсь, что значительная часть из выделенных на эту программу денег уйдет на гигантские разработки «новых образовательных технологий» или «программ развития школ». А такие разработки, сделанные кабинетными учеными, никак не помогут. Да, помогать надо слабым. Но в нынешней ситуации помогать надо всем. Например, отменяя те самые ВПР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Луховицкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что вопрос о проведении Всероссийских проверочных работ осенью 2020 года стал головной болью и для учителей, и для родителей.

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