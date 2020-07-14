Москва, 14 июля 2020, 11:05 — REGNUM Минпросвещения РФ, видимо, пытается показать правительству России свою необходимость, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство просвещения России запустило проект «500+», предполагающий адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.
Как подчеркнул Володарский, в итоге российская глубинка осталась без вузов, а значит фактически и без молодёжи.
Напомним, как сообщалось ранее, проект «500+» предполагает, что «в помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники».