Москва, , 11:05 — REGNUM Минпросвещения РФ, видимо, пытается показать правительству России свою необходимость, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство просвещения России запустило проект «500+», предполагающий адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.

«Я не понимаю, а что здесь нового? Адресной поддержкой школ занималась ещё Васильева. А до Васильевой и другие министры. На самом деле это всё попытка перекрасить давно придуманный велосипед, — сказал Володарский. — У меня такое впечатление, что Минпросвещения РФ пытается показать правительству свою необходимость. То же самое было с Рособрнадзором, когда вместо того, чтобы решать проблему качества образования в вузах, он их закрывал. Полторы тысячи вузов и филиалов были закрыты! И это при том, что вузы-пустышки остались. А большинство вузов, которые были закрыты, это вузы, которые имели серьёзный потенциал развития. Они очень достойно представляли нашу страну за рубежом. Видимо, просто не договорились с Кравцовым».

Как подчеркнул Володарский, в итоге российская глубинка осталась без вузов, а значит фактически и без молодёжи.

«А если нет молодёжи, то какое развитие? Какое стратегическое развитие?» — риторически поинтересовался эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, проект «500+» предполагает, что «в помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники».