Москва, , 10:05 — REGNUM Минпросвещения РФ должно внести ясность в вопрос о том, как именно в России будут реализовывать проект «500+», считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство просвещения России запускает проект «500+», предполагающий адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.

«Да действительно опытный работник лучше, чем неопытный. Да, действительно педагоги наставники это хорошо. Однако все упирается в несколько основных моментов. Как будут финансироваться эти выбранные 500 школ? — поинтересовался Луховицкий. — Если они будут получать повышенное финансирование (а я считаю, что поддерживать слабые школы, это вполне разумно), то тогда сразу возникает вопрос, что будет, если на фоне какого областного центра находится вдруг одна школа, которая начинает резко получать лучшее финансирование, в которую набирают лучших педагогов? Вероятно для того, чтобы эта школа существовала, ей должны дать карт-бланш в отношении методик и организации работы. То есть департамент образования должен дать свободы новым директорам и новым педагогам. И как на это будут смотреть все остальные школы, которые такого финансирования не получили?».

Как пояснил Луховицкий, это похоже на ситуацию с программой «Земский учитель».

«Может быть земскому учителю будет хорошо, но как на него будут смотреть его коллеги, которые не получили миллиона, а работают так же как он?», — поинтересовался эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект «500+» предполагает, что «в помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники».

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