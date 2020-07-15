Москва, 15 июля 2020, 10:05 — REGNUM Минпросвещения РФ должно внести ясность в вопрос о том, как именно в России будут реализовывать проект «500+», считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство просвещения России запускает проект «500+», предполагающий адресную поддержку российских школ с низкими образовательными результатами.
Как пояснил Луховицкий, это похоже на ситуацию с программой «Земский учитель».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект «500+» предполагает, что «в помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники».
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