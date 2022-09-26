Пока надзорный орган и защита спорят о том, есть ли у семьи Арашуковых имущество на 1,5 млрд рублей, ИА REGNUM попыталось проанализировать видимые активы и связи фигурантов уголовного дела Рауфа и Рауля Арашуковых.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Об уголовном деле

30 января 2019 года на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Он стал фигурантом дела об организации преступного сообщества, убийствах замглавы молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, давлении на свидетелей. Помимо этого, его подозревают в хищении газа на сумму свыше 32 млрд рублей. Хищение, по данным следствия, происходило в течение нескольких лет. В 2020 году к обвинениям добавились статьи о превышении должностных полномочий и ложном доносе.

Фраль Шебзухов

Следствие считает, что группа лиц обеспечила заключение договоров поставки в адрес компаний газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Излишки продавались компаниям и физлицам за наличные средства.

В первые дни по делу прошло более 40 обысков в десятке городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области.

Позднее в рамках уголовного дела были задержаны отец экс-сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаза», бывший депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Беслан Арашуков и брат супруги Рауля Арашукова — бывший замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» АхмедКоцба. Мать экс-сенатора и его сестру Камилу Агоеву в рамках дела о растрате в декабре 2019 года объявили в федеральный розыск.

В феврале 2019 года также в розыск в рамках расследования дела о хищении природного газа объявили и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Количество фигурантов в этом деле уже давно перевалило за десяток.

Из биографии бывшего сенатора

Кресло сенатора Рауф Арашуков занял в сентябре 2016 года, когда ему был 31 год. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории. До этого он успел побывать самым молодым депутатом Ставрополья, будучи избранным в городскую думу в 18 лет. Точнее, совершеннолетие он отметил за 11 дней до дня выборов. В избирательных документах в 2004 году он фигурировал как заместитель начальника отдела инвестиций ООО «Ставропольрегионгаз». Юные годы не мешали ему строить карьеру госслужащего. В 21 год он был назначен министром труда и социального развития республики. Соответствующий указ издал глава региона Мустафа Батдыев.

Цитата из видео Мустафа Батдыев

Арашуков, которому на сегодня 34 года, успел побыть помощником главы республики Бориса Эбзеева, главой Хабезского района, депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, замдиректора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а также замглавы правительства республики, когда пост главы занимал Индрис Кябишев. На последней должности Арашуков курировал, в том числе, вопросы газификации.

По итогам 2016 года в декларации тогда ещё сенатор отразил доход чуть более 1,6 млн рублей, став самым «бедным» из своих коллег. Доход его супруги составил и вовсе всего 308 рублей. Уже по итогам 2017 года доходы сенатора выросли до 4,9 млн рублей. В активе семьи указывалось три жилых дома площадью от 148,9 до 890 кв. м, три квартиры и земельный участок.

Претензии Генпрокуратуры

Сопоставив официальные доходы Рауфа и Рауля Арашуковых за 9−10 лет (15 и 65,9 млн рублей, соответственно), Генпрокуратура России пришла к выводу, что они существенно меньше стоимости приобретённого имущества, оцениваемого в 1,469 млрд рублей.

Прокурор потребовал изъять и обратить в доход имущество семьи Арашуковых. Надзорная инстанция уточнила, что во время замещения государственных и муниципальных должностей отец и сын приобрели 75 объектов недвижимости, включая девять домов, пять квартир, трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и многое другое. Имущество, по данным прокурора, оформлялось на родственников, охранников и личных водителей.

«Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют», — заявили в прокуратуре и подали гражданский иск об обращении имущества в доход государства.

Kremlin.ru Прокурор

Рассматривать иск будет Верховный суд РФ.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюкзаявил, что у его подзащитного нет имущества на 1,5 млрд рублей, а то, что есть в собственности, приобретено законно.

Активы семьи Арашуковых

Родовым гнездом семьи Арашуковых является аул Хабез в Карачаево-Черкесии, где на 2020 год проживает чуть более 6,4 тыс. человек.

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня за Рауфом Арашуковым не оформлено ни одной действующей компании. При этом он совместно с Мурадином Кардановым в июне 2005 года в Ставрополе был создателем благотворительного фонда имени себя. Фонд был ликвидирован в июне 2010 года по решению суда. Любопытно, что основным видом деятельности некоммерческой организации было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», а дополнительным — «деятельность по управлению финансово-промышленными группами», что само по себе противоречит профильному закону. Вероятно, это и послужило основанием для ликвидации.

С Кардановым Арашукова объединяет ещё одна общая фирма — некоммерческое партнёрство «Группа компаний «АРР», которое было создано в июне 2005 года в Ставрополе. Компания имела те же основной и дополнительный вид деятельности, что и благотворительный фонд. Группа была ликвидирована в январе 2010 года. Ликвидатор — Наталья Копыстко, которая имеет в активе строительную фирму в Ставропольском крае и долю в компании, торгующей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

По данным ТАСС, Арашуков также был президентом футбольного клуба «АРР». В ЕГРЮЛ действительно есть ООО «Футбольный клуб «Арашукова Рауфа Раулевича «НАРТ», созданный в феврале 2005 года. Учредителем с долей 60% числится Рауф Раулевич Арашуков, у которого с бывшим владельцем благотворительного фонда отличается ИНН, хотя, казалось бы, данный идентификатор является для каждого гражданина уникальным и единственным. Оба ИНН, к слову, оформлены в Ставропольском крае. Итак, владелец футбольного клуба, прописанного в ауле Хабез, создал его совместно с Артуром Богатыревым и Артуром Джумаевым. Гендиректор — Руслан Тлисов. В ЕГРЮЛ есть отметка, что данные об адресе ООО «недостоверны».

Carla Arenas Футбол

Джумаев на сегодня глава сельхозкооператива «Хабезский», созданного в том числе другими членами его семьи. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока.

С 2003 по 2005 год в ауле Хабез работало ООО «Адиюх». Руководил им Анзор Кунижев, владелец — Рауф Арашуков. Тут стоит обратить внимание на то, что фигурирующий в сообщении Генпрокуратуры трехэтажный отель носит название «Адиюх-Пэлас».

В «активе» Рауля Туркбиевича Арашукова есть только уже ликвидированные компании. Например, в ауле Хабез в августе 2001 года было создано ООО «Ангелина», проработавшее до августа 2004 года. Среди владельцев были Рауль, Аслан-Гери Арашуковы и Зурида Шехмурзова.

Эта же компания «Ангелина» числилась соучредителем ОАО «Адиюх» (работало с 2002 по 2010 год), которое занималось гостиничным бизнесом. Директором ОАО была Аида Арашукова, в активе которой на сегодня есть вполне действующее ООО «Адиюх-Пэлас». Общество работает с августа 2010 года и Аида — единственный владелец компании. На той же улице, по которой имеет «прописку» ООО, расположен и гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх Пэлас», который позиционируется жемчужиной Карачаево-Черкесии и имеет территорию в 17 га, где есть собственное озеро, минеральный источник, банно-бассейный комплекс, гостиница и рестораны. На сайте комплекса, его позиционируют «сказкой в горах», так как он расположен на высоте 770 м над уровнем моря.

Директор ООО «Адиюх-Пэлас» — Инна Шовгенова. Адрес «прописки» общества совпадает с адресом компании «Минара» (ресторанный бизнес). Данная фирма создана в 2006 году, владелец и директор — Руслан Каргаев.