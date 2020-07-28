Москва, , 14:50 — REGNUM У бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова нет в собственности имущества на 1,5 млрд рублей. Об этом заявил адвокат Арашукова Владимир Постанюк.

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Правозащитник утверждает, что всё имущество его подзащитным было приобретено законно.

«Все его имущество приобретено законно, — подчеркнул правозащитник в беседе с ТАСС. — На мой взгляд, у него и его родственников нет собственности на 1,5 млрд рублей».

Адвокат указал на необходимость ознакомиться с иском Генпрокуратуры, «так как пока неясно, какое имущество оспаривает надзорное ведомство».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года. Его обвинили по целому ряду статей УК РФ — в организации преступного сообщества, давлении на свидетеля, а также убийстве. Также по уголовному делу был задержан и его отец.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и передать государству имущество экс-сенатора Рауфа Арашукова и его семьи на сумму 1,5 млрд рублей. По версии обвинения, Рауф Арашуков и его отец Рауль владеют имуществом на 1 млрд 469 млн рублей, которое они регистрировали на родственников, личных водителей и охранников.