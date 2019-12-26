Москва, , 23:21 — REGNUM Мать бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его сестру Камилу Агоеву объявили в федеральный розыск в рамках уголовного дела о растрате, возбужденного по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил адвокат Арашукова Марина Андреева.

По словам Андреевой, мать и сестра ее подзащитного — экс-сенатор от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск. При этом адвокат считает, что сами по себе они совершенно не интересны следствию — их якобы хотят арестовать для того, чтобы использовать как средство давления на Рауфа Арашукова.

«Их пока объявили в общероссийский розыск. Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова», — сказала адвокат Андреева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетелей (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Следствие считает, что Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, а также советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Также Арашуков может быть причатен к избиению свидетеля убийства. Кроме того, экс-сенатору вменяется в вину участие в организованном преступном сообществе (ОПС), организованном его отцом Раулем Арашуковым. По версии следствия, эта группировка Арашуковых похитила у «Газпрома» газ на 30 млрд рублей.