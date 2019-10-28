Ставрополь, , 11:24 — REGNUM Задержанный по делу о хищении газа бывший замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба арестован по решению суда. В СИЗО ему придется находиться до 22 декабря 2019 года.

По данным следствия, Коцба обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Организация преступного сообщества», а также «Присвоение и растрата». Днем ранее, как сообщало ИА REGNUM, был отправлен под арест Беслан Арашуков, который ранее также являлся сотрудником газовой компании.

Задержание бывших сотрудников в «Газпром межрегионгаз Ставрополе» комментировать отказались, сославшись на то, что они уже около полугода не работают в компании, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, оба арестованных являются родственниками Рауфа и Рауля Арашуковых — главных фигурантов дела о хищении газа на сумму более 30 млрд рублей в составе организованного преступного сообщества. Беслан Арашуков — племянник советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, а Ахмед Коцба — брат его супруги.

Читайте также: По подозрению в хищении газа арестован родственник Арашуковых