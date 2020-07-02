На прошлой неделе очередная толпа почти исключительно белых протестующих леваков стала наводить ужас на целый город — в данном случае Мэдисон, штат Висконсин. Они избили 60-летнего сенатора-демократа, члена местного органа самоуправления, а также обезглавили статую ярого аболициониста, который погиб, сражаясь за Союз в Гражданской войне, пишет редакция американского правого издания Washington Examiner 2 июля в одной из своих статей.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Их можно только поблагодарить: этот инцидент очень хорошо проиллюстрировал, что в действительности представляет собой нынешнее движение иконоборцев. По мере того как профессиональные леваки продолжают совершать — а их апологеты во власти и научном сообществе оправдывать — вопиющие акты общенационального насилия и вандализма, следует отметить, что такие исторически невежественные ошибки продолжают повторяться раз за разом. Иными словами, слишком часто, чтобы быть простым совпадением.

В Бостоне жертвой вандалов стала статуя освободителя рабов Авраама Линкольна. В Филадельфии та же судьба постигла аболициониста Матиаса Болдуина. В Сан-Франциско от гнева толпы не избежал генерал и президент Улисс Грант, который подавлял восстание конфедератов. В Вашингтоне, округ Колумбия, в университетском городке Университета Джорджа Вашингтона была снесена статуя первого президента США Джорджа Вашингтона.

Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

В другой части округа Колумбия, в Линкольн-Парке, с намерением снести Мемориал эмансипации появилась еще одна толпа, в основном, белых профессиональных протестующих. Издание напоминает, что во время открытия этого памятника ему посвятил великолепную речь сам Фредерик Дуглас, американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор, один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки. Более того, деньги на возведение памятника собирали в основном освобожденные рабы. Против попытки уничтожить памятник выступила чернокожая женщина, которая задала толпе вопрос, хотят ли демонстранты сохранить страну или, напротив, разделить. Её освистали и прогнали.

Совершенно очевидно, что речь не идет о той или иной дискриминации со стороны местных властей в отношении конкретных исторических фигур. Дело даже не в стирании из памяти отвратительных воспоминаний, связанных с памятниками Конфедерации. Напротив, происходящее является вандализмом и уничтожением истории, при этом не только американской, но и других стран. Нужно страдать особым тупоумием, чтобы облить памятник Шарлю де Голлю красной и назвать бывшего президента «рабовладельцем».

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Отделение южных штатов было крайне неблагородным делом — восстанием против правительства Соединенных Штатов, которое было предпринято для сохранения рабства и расширения его на запад. Тем не менее памятники этой печальной главы американской истории — если их и нужно сносить — должны демонтироваться посредством местных демократических процессов, участники которых соблюдают принцип верховенство закона.

И, конечно, такие общественные действия не имеют ничего общего с агрессивными левацкими толпами, которые сегодня без разбора сносят статуи юнионистов, женщин-суфражисток, борцов с рабством, антинацистских лидеров XX века, Иисуса Христа и католических святых — всем, кто бы ни попался им под руку.

[Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Происходящее сегодня — это продукт исторического невежества, порожденного проникновением в учебные заведения левацких идей, которые правое издание называет «марксизмом». Наиболее «слабоумным» учащимся колледжей удалось «промыть мозги» и внедрить идею о том, что США в своем основании злы, построены исключительно на рабстве и расизме, и поэтому сама Америка не подлежит искуплению. Таким образом, даже монументы людям, которые работали исключительно на то, чтобы сделать Америку лучше, должны всё равно пасть жертвами вандалов. Не говоря уже о тех, чье наследие было не столь однозначным.

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Вот так толпа, которая когда-то пришла сносить памятник генералу Ли, теперь хочет поступить также с генералом Вашингтоном, а затем и с президентом Линкольном. Как ни странно, президент Дональд Трамп предрекал такое развитие событий еще в 2017 году. Но пройдет не так много времени, отмечает издание, и они же станут сносить памятники первому чернокожему президенту Бараку Обаме. Надо только дать стране пару лет, чтобы их возвести.

По простой, невежественной логике толпы, такие шаги оправданы во имя их революции, потому что они «антирасисты» или «антифашисты» или что-то в этом роде. Причина, если ее можно так назвать, заключается в том, что в старые времена люди имели взгляды, которые не согласуются с догмой сегодняшней политкорректности. Поэтому нужно сносить памятники любому, кто жил достаточно давно, чтобы иметь в свою честь монумент.

И все несогласные — безусловно, все консерваторы, которые осмеливаются высказать свое мнение, но и либералы, которые бросают вызов догмам, пытаясь сделать не поддающуюся исправлению Америку лучшим местом, — заслуживают того, чтобы их еще и избили к тому же. Так пусть избивают, а вместе с ними и пожилых вообще. А если среди них будут чернокожие, утрирует редакция Washington Examiner, так и их, вероятно, нужно побить, чтобы знали, какие мнения и какое поведение приемлемо для чернокожих. Ведь именно это и произошло в городе Мэдисон на прошлой неделе. Есть ли что-то, чего эти «прогрессивные» белые не сделают во имя борьбы с расизмом?

Ted Eytan Протест в США. Вашингтон. 2020

Не нравится, к чему все это идет? Консервативному изданию тоже не нравится, поэтому его редакция задается вопросом, не пора разного рода либеральным экспертам перестать защищать дикое и жестокое невежество толпы и начать требовать положить ему конец. Именно такого рода насильственная и антиамериканская идеология, а не статуи Томасу Джефферсону или Джорджу Вашингтону, сегодня разрывает американскую нацию на части.

Профессиональные леваки в полной мере воспользовались пандемией коронавируса на волне справедливого желания положить конец полицейской жестокости. По мере того как большая часть населения вынуждено впала в безделье из-за этой болезни, оказалось гораздо легче собрать большое количество участников беспорядков и начать громить мелкие частные предприятия, избивать законодателей и снести статуи.

Политики на местном уровне и уровне штатов должны присоединиться к президенту Трампу — проглотив, если потребуется, свою гордость на какое-то время — требуя восстановления законности и порядка. Пришло время Америке доказать свою благость и свою приверженность верховенству закона, и применить самые жесткие законные меры против тех, кто подстрекает к насилию, в том числе с помощью длительных тюремных сроков. Так можно показать, чем заканчиваются попытки левацких бунтарей отделиться от США в духе той же самой Конфедерации.