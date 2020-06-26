Москва, , 07:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп — это американский Горбачев, в то время как негритянские бунты со сносом памятников в США — не что иное, как американская перестройка, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Трамп — отец американской перестройки. Но дело все в том, что кризис Америки в том и состоит, что такой человек пришел к власти… Как и в советское время кризис состоял в том, что такие люди, как Горбачев и Ельцин, пришли к власти», — заявил Шахназаров.

По его словам, Трамп очень много глупостей наделал, чего нельзя не одобрить, поскольку он не является ни героем его романа, ни человеком, сколь-либо дружественным России. Но факт заключается в том, что происходящие в стране процессы являются серьезными.

«То, что сносят памятники, — это признак того, что рушится идеология Соединённых Штатов, то, на чем она стоит. А это признак глубочайшего кризиса империи. СССР и Российская империя это проходили. Памятники всегда сносят, когда идет действительно мощное переформатирование мира», — подчеркнул Шахназаров.