Москва, 26 июня 2020, 07:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп — это американский Горбачев, в то время как негритянские бунты со сносом памятников в США — не что иное, как американская перестройка, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Трамп очень много глупостей наделал, чего нельзя не одобрить, поскольку он не является ни героем его романа, ни человеком, сколь-либо дружественным России. Но факт заключается в том, что происходящие в стране процессы являются серьезными.