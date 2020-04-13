13 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Многочисленные опросы показывают, что большинство граждан США уверены в огромной значимости общественного воспитания для процветания общества и страны

Максим Исаев, , 11:19 — REGNUM Граждане США из-за низкого уровня осведомлённости в вопросах общественного устройства крайне плохо подготовлены для защиты Основного закона своей страны, пишет Линдси Берк в опубликованной 12 апреля статье для The National Interest.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным оценкам, лишь 23% американских восьмиклассников хорошо понимают вопросы обществоведения. Этот показатель снижается до 9 и 12%, когда речь заходит об афроамериканцах и латиноамериканцах-учениках соответственно. Еще хуже американские восьмиклассники знают историю своей страны: лишь 18% показали хорошие результаты в рамках недавнего теста.

При этом проблема невежества относительно общественных и исторических вопросов не решается со вступлением во взрослую жизнь. Как показало недавнее исследование, двое из пяти граждан США не способны назвать три основные ветви власти в стране, тогда как каждый пятый затруднился назвать хотя бы одну. Некоторые студенты, получающие специальность в области общественной политики, даже не читали Конституцию.

«Обществознание должно считаться основополагающим материалом в старшей школе, — подчеркнула Берк. — Вместо этого эти фундаментальные знания отбрасываются в угоду политизированному «действию», основным объектом которого становится организация отдельного микрорайона и взаимодействие с теми или иными группами с особыми интересами, а не гражданское образование, которое ведет к взвешенной и активной гражданской позиции».

В частности, Берк указывает на политизированные попытки авторитетного американского издания The New York Times сместить дату основания США с 1776 на 1619 год — год, когда на территорию будущих США прибыли первые чернокожие рабы. Таким образом, если инициатива издания увенчается успехом, может получиться, что США были основаны «не как демократия, а как рабовладельческое общество». И такая программа уже получила распространение почти в 3,5 тыс. американских школ по всей стране.

В сложившейся ситуации гражданское общество может полагаться исключительно на себя в решении проблемы своего невежества. Дело в том, что предлагаемые сегодня правительством меры напоминают попытки выйти из той же ситуации двадцатилетней давности.

«Школьное обучение имеет важное значение, но как общество мы не можем позволить себе зависеть от правительства в преодолении гражданской неграмотности. Гражданское воспитание возможно и за пределами школы», — отметила Берк, указывая, что гражданские принципы могут прививаться в молодежных, деловых и иных организациях.

«И давайте не будем забывать о том священном месте, называемом домом — там, где начинается обучение и где проживают главные воспитатели ребенка, его родители», — продолжила Берк.

Многочисленные опросы показывают, что большинство граждан США уверены в огромной значимости общественного воспитания для процветания общества и страны. Тем не менее выстроенная система образования не позволяет на сегодняшний день привить ученикам достаточно широкого круга общественных компетенций, благодаря чему они смогли бы стать ответственными гражданами. И это невежество одним государственным финансированием не избыть, к решению этой проблемы должны подключиться и сами граждане.