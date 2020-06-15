Париж, , 15:16 — REGNUM Бюст генерала Шарля де Голля осквернили на севере Франции, сообщает Le Figaro.

«За несколько дней до празднования 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль принес пламя сопротивления, осквернение памятника является скандалом. Это требует сильных санкций!», — написал глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем аккаунте в Twitter.

Издание отмечает, что бюст Шарля де Голля облили жёлтой краской, а сзади памятника нанесли красными заглавными буквами надпись «Esclavagiste» (сторонник рабства).

Напомним, 18 июня 1940 года Шарль де Голль произнес речь, в которой призвал людей вступать в движение Сопротивления во время Второй мировой войны.