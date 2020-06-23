История Великой Отечественной войны — это не только история многочисленных ежедневных подвигов бойцов Красной армии, но и история непостижимого массового героизма, где безымянные герои плечом к плечу вставали на защиту родной земли. И священна не только память об этом братском героизме, но и места, где сражались до последнего солдата, до последней пули. И города, где шли самые кровопролитные сражения и защитники живой стеной преграждали путь врагу, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы, впоследствии были удостоены высшей степени отличия — «Город-герой». Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первой приняла массированный удар врага.

Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Как появились города-герои

Впервые понятие «город-герой» появилось в декабре 1942 года в передовице газеты «Правда», посвящённой указу президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за героическую оборону четырёх городов — Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда. На официальном уровне данные города были названы городами-героями в 1945 году в первомайском указе Иосифа Сталина в связи с организацией салютов Победы. 21 июня 1961 года Киев был назван городом-героем в указах Верховного Совета СССР о награждении города орденом Ленина и учреждении медали «За оборону Киева».

На государственном уровне понятие «город-герой» было закреплёно 8 мая 1965 года решением Президиума Верховного Совета СССР об учреждении данного почётного звания. Оно присваивалось за вклад защитников городов в победу Красной армии на ключевых стратегических направлениях фронта, за битву с врагом в условиях оккупации. Кроме того, звание присваивалось городам, которые стали эпицентрами наиболее масштабных и кровопролитных сражений.

8 мая 1965 года были удостоены звания «Город-герой» Москва, Ленинград, Волгоград (Сталинград), Севастополь, Киев и Одесса. Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1973 году звание «Город-герой» было присвоено Керчи и Новороссийску, в 1974 году — Минску, в 1976 — Туле, в 1985 — Мурманску и Смоленску.

Удостоенным почётного звания городам-героям вручались орден Ленина, медаль «Золотая звезда», в них устанавливались обелиски с текстом указа президиума Верховного Совета СССР и изображением наград. В 1988 году было выпущено постановление президиума Верховного Совета СССР, согласно которому была прекращена практика присвоения звания «Город-герой».

Брестская крепость

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4:15 часов с мощного артиллерийского удара по Брестской крепости. При десятикратном преимуществе враг рассчитывал захватить крепость за несколько часов, но на это ушёл месяц. И дух брестских защитников так и не удалось сломить: ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов, бойцы сражались до последнего, оставляя на стенах крепости надписи кровью: «Умрём, но не сдадимся». Всего за годы оккупации в Брестской области убито в боях, казнено и замучено около 200 тыс. человек.

Киев

Как и Брестская крепость, сразу на передовой также оказался Киев, на который напали с воздуха 22 июня. Вопреки планам молниеносного захвата, героическая оборона длилась 72 дня, а в оккупации Киев находился 778 дней. За это время в концлагерях, созданных фашистами, погибло более 200 тыс. киевлян, более 100 тыс. было вывезено на принудительные работы в Германию. Массовые казни продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в 1943 году. К этому времени Киев был значительно разрушен, а приход Красной армии помешал фашистам сжечь и взорвать город полностью.

Минск

25 июня 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Минску, на пути врага тогда оказалась одна 64‑я стрелковая дивизия, затем были подтянуты другие силы. Город обороняли до вечера 28 июня. Как и в Киеве, здесь был установлен жёсткий оккупационный режим, он длился 1100 дней: фашисты создавали концентрационные лагеря и хотели превратить всю Белоруссию в немецкую колонию. В ответ здесь развернулись мощные подпольные и партизанские движения, куда уходили десятки тысяч жителей. За годы оккупации из 240 тыс. жителей Минска осталось меньше 100 тыс. человек (по другим данным, 50 тыс. человек).

Минск был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 года: тогда в результате операции «Багратион» было взято в окружение более 100 тыс. немецких солдат и офицеров в так называемом Минском котле. Теперь эта дата отмечается как День Независимости Белоруссии.

Сталинград

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шла битва за Сталинград, которая оказала переломное влияние на исход Великой Отечественной войны и стала одним из самых крупных и кровопролитных мировых сражений. Масштабы поражают: поле битвы раскинулось на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км, сражались с двух сторон на разных этапах более 2,1 млн человек. Завершилась битва окружением врага и сдачей в плен фельдмаршала Паулюса с его 6-й армией.

Новороссийск

19 августа 1942 года началось наступление на Новороссийск, который немецко-фашистское командование считало ключом обороны всего Таманского полуострова и последующего захвата Черноморского побережья. Большую часть города враг захватил в сентябре 1942 года. В ночь на 4 февраля 1943 года красноармейцами была произведена десантная операция по захвату плацдарма площадью около 30 кв. км южнее Новороссийска, получившего название Малая Земля: этот участок удерживали 225 дней. Город был освобождён 16 сентября 1943 года при наступлении авиации, флота и сухопутных частей Красной армии.

Ленинград

Особое место занимает Ленинград, который являлся одним из крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР. Враг хотел «стереть его с лица земли», рассчитывая, что Ленинград будет взят за счёт глубокой осады и голода. Город был взят в блокадное кольцо в сентябре 1941 года, освобождён 27 января 1944 года. В мировой истории этот период остаётся одной из наиболее длительных и страшных военных осад. Но ни голод, ни холод, ни разруха не сломили дух ленинградцев, которые даже в этих условиях продолжали работать, строить оборонительные сооружения, защищать город.

Данные о жертвах блокады Ленинграда разнятся: от 1 млн до 2 млн человек при численности города на тот момент около 3 млн жителей.

Тула

В сентябре 1941 года началось наступление врага на Москву под кодовым названием «Тайфун». Войти в столицу фашисты планировали через Тулу, которая стала южным форпостом на пути врага и имела стратегическое значение в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве. Тула оказалась почти в полном окружении, во время которого тысячи женщин и стариков рыли оборонительные сооружения, спешно эвакуировались оборонные заводы. Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября по 5 декабря 1941 года. Город выстоял, к январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага.

Севастополь

В первые дни войны немецко-фашистские войска начали захват Севастополя, который был крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. Оборона продолжалась более 250 дней. Ожесточённые сражения шли на море и на суше, на оборону города встала Приморская армия и были брошены все силы Черноморского флота. Севастополь был освобождён 9 мая 1944 года в результате Крымской операции, став символом обороны на воздухе и в море в глубоком тылу врага. В битве за Севастополь отдали жизни 157 тыс. бойцов Красной армии, потери врага — около 300 тыс. человек.

Смоленск

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, 16 июля немецко-фашистским войскам удалось захватить город, который враги рассматривали как путь на Москву. Много недель подряд шли напряжённые бои под Ельней, получившие название «кровавая печь» из-за кровопролитных боёв и масштабных потерь. Здесь развернулось мощное партизанское сопротивление. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён.

Одесса

Одесса представляла интерес для гитлеровцев, так как являлась важнейшим портом на побережье Чёрного моря. Отпор противника здесь начали отражать уже в августе 1941 года, немецко-фашистские войска оккупировали город на протяжении 30 месяцев, а линия фронта и кровавых боев протянулась от Херсона до Кременчуга. Город был освобождён 10 апреля 1944 года при содействии партизан.

Мурманск

Мурманск был стратегической целью захватчиков: врага привлекали незамерзающий порт, выход в открытое море вблизи границы и железная дрога, соединяющая порт с остальной частью страны. Массированные бомбардировки начались 22 июня 1941 года, во время Великой Отечественной войны город был практически стерт с лица земли фашистскими войсками, но так и не был захвачен. 7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую операцию, в результате которой крупная немецкая группировка была разгромлена менее чем за месяц.

Керчь

С октября 1941 года Керчь подвергалась массированным атакам вражеской авиации, город освобождали дважды: его освободили в декабре 1941 года, но в мае 1942 года фашисты вновь его захватили. Битва за город вошла в историю как упорное и длительное сопротивление воинов Красной армии в Керченских (Аджимушкайских) катакомбах, где практически с самого начала оккупации были созданы отряды партизан. Полностью город освободили 11 апреля 1944 года. Разгром гитлеровских войск на Кавказе и выход Красной армии на Таманский полуостров ознаменовали начало боев за освобождение полуострова Крым.

Москва

Одной из главных целей было захватить столицу, планируя операции на других направлениях. Форпостами защиты на этому пути становились Брест, Смоленск, Тула, Одесса, Минск. В ходе битвы за Москву в оборонительный период войска Красной армии потеряли более полумиллиона солдат армии, не считая гражданского населения и партизан. 5−6 декабря 1941 года в результате тяжелой битвы войскам Красной армии удалось остановить наступление фашистских войск и перейти в контрнаступление, что говорило о полном крахе блицкрига «Барбаросса».