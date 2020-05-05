5 мая 2020 | Время чтения 1 мин

С первых дней Великой Отечественной войны тульские оружейники единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы». И если в июле 1941 г. завод дал фронту 88 тыс. самозарядных винтовок Токарева и 7 тыс. снайперских, то в августе — 100 тыс. винтовок Токарева и столько же снайперских

Анна Наводничая, , 19:00 — REGNUM С первых дней Великой Отечественной войны тульские оружейники единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы». И если в июле 1941 г. завод дал фронту 88 тыс. самозарядных винтовок Токарева и 7 тыс. снайперских, то в августе — 100 тыс. винтовок Токарева и столько же снайперских. Слова тульских оружейников не расходились с делом!

Защитники города готовы к бою. Тула, перекресток улиц Советской и Коммунаров. Декабрь 1941 года

Враг рвался к Москве, но на его пути южным форпостом стояла Тула.

Осенью 1941 г. войска Красной армии выдержали героическую оборону Тулы. Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября 1941 г. по 5 декабря 1941 г. Наиболее упорные бои за город Тулу развернулись 30 и 31 октября. В эти дни в районе Рогожинского поселка города Тулы было уничтожено 75 танков противника. В первых числах ноября наступление противника на Москву было остановлено почти на всех направлениях.

Во второй половине ноября положение в районе Тулы обострилось. 3 декабря севернее города враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие Тулу с Москвой. В этой критической обстановке защитники Тулы проявили мужество, стойкость и героизм. Сражаясь насмерть, они отстояли свой город.

Оборона Тулы имела огромное значение в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве. Город выдержал удары противника, находясь почти в полном окружении и сковав его крупные силы.

К январю 1942 г. Тульская область была освобождена от врага.

Звание города-героя присвоено Туле 7 декабря 1976 г.

Строят баррикады. Тула, декабрь 1941 года МАММ / МДФ

Бой в Туле. Декабрь 1941 года