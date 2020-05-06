6 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 г. До 20 июля гитлеровцы добились серьезных успехов. Войска Красной армии вынуждены были отходить на восток. Однако на левом (южном) фланге Западного фронта 13 июля Красная армия перешла в наступление по направлению на Бобруйск и выбила немцев из городов Рогачев и Жлобин. Однако враг, несмотря ни на что, рвался вперед, и 16 июля немецко-фашистским войскам все же удалось захватить Смоленск.

Анна Наводничая, , 19:00 — REGNUM Смоленское сражение началось 10 июля 1941 г.

На освобожденной Смоленской земле. 1943 Минобороны России

До 20 июля гитлеровцы добились серьезных успехов. Войска Красной армии вынуждены были отходить на восток. Однако на левом (южном) фланге Западного фронта 13 июля Красная армия перешла в наступление по направлению на Бобруйск и выбила немцев из городов Рогачев и Жлобин.

Однако враг, несмотря ни на что, рвался вперед, и 16 июля немецко-фашистским войскам все же удалось захватить Смоленск.

Много недель подряд шли напряженные бои под Ельней. Здесь гитлеровцы несли такие тяжелые потери, что стали называть этот район «кровавой печью». Здесь была разгромлена ельнинская группировка противника.

Но 16 июля 1941 г. немецко-фашистским войскам все же удалось захватить город. Захватчики упорно держались за оккупированные районы, рассматривая их как плацдарм для последующего наступления на Москву. Здесь были сосредоточены основные резервы фашистской группы армий «Центр». Но жителями Смоленска были созданы мощные оборонительные рубежи. Ни на один день не прекращались кровопролитные бои с гитлеровцами. Кроме Смоленского сражения 1941 г., войска Красной армии провели на территории области 12 военных операций, вошедших в историю Великой Отечественной войны.

25 сентября 1943 г. Смоленск был освобожден войсками Красной армии.

Звание города-героя присвоено Смоленску 6 мая 1985 г.