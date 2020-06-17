Средства российского бюджета будут потрачены на поддержку экономики соседней Белоруссии. Александр Лукашенко давно требовал от Кремля выплатить «компенсацию» за изменение Россией её национального законодательства и, похоже, добился своего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

«Механизм компенсации решается на высоком уровне. Он обсуждается только на 2020 год. Это будут небольшие цифры, вряд ли больше $60−70 миллионов в 2020 году», — заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

В публикации «Рейтер» от 15 июня сообщается также, что Сазанов оценил выпадающие доходы бюджета от принятых налоговых послаблений для бизнеса в более триллиона рублей за два года. Чиновник сказал: «Мы ограничены в ресурсах, и очень важно, чтобы они направлялись адресно тем, кто в них действительно нуждается. Поэтому пострадавшие отрасли в любом случае не останутся без внимания. Но всегда нужно соизмерять имеющиеся у нас ограниченные ресурсы и поступающие запросы. Удовлетворить все мы точно не сможем. Сейчас особенно важно расставлять приоритеты и развивать свои сильные стороны, чтобы не просто распылять накопленные резервы».

Выходит, позиция российского Минфина изменилась: теперь дотировать экономику Белоруссии, Украины или любого другого государства — это «не просто распылять накопленные резервы». К сожалению, господин Сазанов не пояснил, почему это не так. Хотя обязан, потому как речь идёт не о его личных накоплениях, а о бюджете Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

Пенсионная реформа проводилась, как объясняли чиновники федерального уровня, из-за очень большой нагрузки на бюджет. Его доходная часть изрядно уменьшилась на фоне пандемии, обвала мировых рынков нефти и газа, а также из-за последствий санкций со стороны новых друзей официального Минска.

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Обращает на себя внимание «своевременность» выплаты отступных господину Лукашенко. Именно сейчас он «отжимает» белорусские «дочки» системообразующих российских компаний одну за другой. Делает это демонстративно, громко, сам не стесняется в выражениях и поощряет в этом своих пропагандистских шакалов.

Газпром уже фактически лишился ОАО «Белгазпромбанк»: руководство банка сидит в СИЗО, поставленный Лукашенко новый состав правления распоряжается чужим без всяких приличий. Банк гробится демонстративно, порождая панику на валютном рынке (что не удивительно, учитывая реноме Надежды Ермаковой). Уже созвано общее собрание акционеров другого знакового российского актива в Белоруссии — ОАО «БПС-Сбербанк».

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Лукашенко принуждает Газпром снизить цену на газ белорусской госмонополии методами «лихих 90-х», откровенным рейдерством, не брезгуя захватом заложников и классическим киднеппингом. Выясняется, что параллельно он добивается своего и в ценах на нефть.

В обоих случаях речь идёт о российских недрах, о невозобновляемых ресурсах. В национальных интересах России оставить их для будущих поколений, а не распродавать по бросовым ценам в угоду потерявшим берега удельным князькам из так называемого ближнего зарубежья.

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Исходящее из Минска настойчивое требование «компенсации» не только унизительно для Российской Федерации, но и противозаконно. Такое требование ставит под вопрос суверенитет России, приоритет российских национальных интересов в деятельности правительства РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Лукашенко понять можно и совсем не сложно, учитывая его электоральный цикл и нарастающий в его владениях социально-экономический кризис. Совмин Белоруссии заявлял, что изменение российского налогового законодательства невыгодно официальному Минску.

В ответ первый вице-премьер правительства России — министр финансов Антон Силуанов — разъяснял 14 декабря: «Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».

В общем, положение официального Минска достойно сожаления, но это не повод для оплаты за счёт российских налогоплательщиков. «Суверенитет и независимость» обязывают платить по счетам, вынуждают протягивать ножки по одёжке. Обычное для искусственно созданных государств явление, известное давно и прекрасно проиллюстрированное яркими примерами на всех континентах.

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Уместно напомнить, что именно из Минска исходила инициатива комплексной интеграции Белоруссии и России. Многие уже позабыли, а некоторые ещё не знают, почему Лукашенко пошёл на этот шаг в конце 90-х, когда Борис Ельцин готовился к уходу с властного олимпа. Минск и Москва подписали ряд договоров, увенчав их заявкой на Союзное государство.

Даже с учётом того, что кресло в Кремле занял не Александр Лукашенко, а Владимир Путин, для народов России и Белоруссии открывались прекрасные перспективы. Некоторые из них были реализованы наполовину, другие не были реализованы вовсе. Со временем Лукашенко пересмотрел своё отношение к подписанному в 1999 году договору о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он фактически заморозил его в одностороннем порядке, рассматривая Россию как дойную корову.

Лукашенко постоянно требовал от России снижать цены на нефть и газ для Белоруссии, кредитовать, оснащать белорусскую армию и вступаться на международной арене. Со временем Москва стала переводить номинального союзника на хозрасчёт и самофинансирование, что вызвало в ответ бурю возмущения.

Gazprom-neft.ru Нефтепровод. «Газпром нефть»

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В декабре 2019 года Лукашенко отказался подписывать «дорожные карты» по реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он также запретил подписывать контракты на закупку у российских компаний нефти и газа.

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Ещё до сочинских переговоров Лукашенко распорядился организовать поставки «альтернативной» нефти из дальнего зарубежья. Таковые начались с начала нынешнего года, развивая практику прошлых лет. В портах литовской Клайпеды и украинской Одессы стали принимать танкеры с политически «выгодной» нероссийской нефтью.

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Танкеры с нефтью из Норвегии и Азербайджана, с российской нефтью и даже нефтью из США руководство Белоруссии стало закупать в ущерб интересам белорусского народа, переплачивая огромные суммы. Формально это дело официального Минска — «суверенного и независимого государства».

Москва наблюдала, насколько у Нацбанка Белоруссии хватит золотовалютных резервов. Такая линия поведения представлялась взвешенной и адекватной реакцией на истерики минских друзей и партнёров.

Nbrb.by Национальный банк Белоруссии

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Внезапно что-то пошло не так. Правительство РФ заявило о возможности рассмотреть вопрос о «компенсации» правительству Белоруссии стоимости дешевевшей на глазах нефти. Российские нефтяные компании, которых Лукашенко учил правильному ценообразованию, более чем в два раза сократили размер премии в формуле цены.

МИД РФ через сделанное 17 июня заявление для прессы посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева подтвердил выплаты из российского бюджета. Посол сообщил, что механизм межбюджетного трансферта Минск и Москва выработали и таковой будет утверждён в ближайшее время.

«Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Белоруссии», — пообещал Мезенцев.

Посол России подчеркнул: «Это серьёзные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего года — начале этого года».

Глупость или измена?

Если правительству РФ некуда девать деньги, то губернатор Смоленской области подскажет, сколько стоит реконструировать мосты и дороги, привести в порядок фасады домов и поддержать малый бизнес налоговыми каникулами. Десятки миллионов долларов для местных бюджетов на дороге не валяются.

Если так уж хочется поддержать именно Белоруссию, то лучше это сделать через адресную помощь конкретным семьям, где тяжелобольные дети не получают поддержки местного Минздрава. Всё можно оформить через союзную программу. Дети вырастут с благодарностью к России, будучи живым примером широты русской души.

Самое последнее дело — отдавать деньги обанкротившемуся и истерящему вымогателю. Ибо получится как в анекдоте про семью алкоголика: «Это не я буду меньше пить — это вы будете меньше кушать».

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