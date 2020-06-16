Минск, , 13:06 — REGNUM Вопросы дальнейшей деятельности рассмотрит 23 июня внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк». Об этом говорится в сообщении белорусского банка — дочерней структуры российского «Сбербанка».

В повестку внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета банка и избрании членов этого совета.

«Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк», — сказано в сообщении.

В банковской системе Белоруссии ОАО «БПС-Сбербанк» занимает четвёртое место по размеру активов и является дочерней структурой российского «Сбербанка» (98,43% акций). Правление возглавляет Игорь Меркулов.

На третьем месте находится дочерняя структура Газпрома — ОАО «Белгазпромбанк», в котором Нацбанк Белоруссии на днях установил своё управление.

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