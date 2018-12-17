Налоговый маневр: лучшее средство от союзного иждивенчества

Юрий Баранчик, , 16:43 — REGNUM

В следующем году, а именно 8 декабря 2019 года, исполнится 20 лет с момента подписания Москвой и Минском Договора о создании Союзного государства. Напомню, что 8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, и была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. 26 января 2000 года после ратификации Договора парламентами двух стран он вступил в силу.

Ни для кого не секрет, что то движение наших стран по взаимной интеграции с каких-то пор остановилось. Да, замечательно, что граждане России и Белоруссии имеют практически одинаковые права на территории друг друга, но ведь это только малая часть из того, что было запланировано, — общий бюджет, общий парламент и так далее. И предстоящее двадцатилетие подписания Договора о Союзном государстве — хороший повод обсудить что сделано, почему что-то не сделано, идем ли вместе дальше или останавливаем этот проект.

Ключевой вопрос в этой связи — экономический — готова ли Белоруссия развиваться самостоятельно, без нефтегазовой и иной финансовой подпитки со стороны России. Ни для кого не секрет, что общая сумма российских дотаций белорусской экономике превышает 100 млрд долларов. Об этом уже не раз говорилось с самых высоких экспертных трибун. Вот и в сегодняшнем интервью ТАСС посол России в Белоруссии Михаил Бабич это подтвердил: «На каком-то этапе ресурс поддержки Белоруссии, который существовал в сырьевых формах дотаций, себя исчерпал».

То есть по пути союзной экономической интеграции надо идти и дальше — это в России никто не ставит под сомнение, однако Белоруссия должна стать экономически самостоятельным государством и перестать рассчитывать на постоянные дотации со стороны России.

Сейчас все обсуждают налоговый маневр, и как он скажется на белорусской экономике. На наш взгляд, и мы об этом 10 декабря писали, что «любые решения в области налогового законодательства, в том числе и в нефтяной отрасли, являются исключительно прерогативой российских властей. Это внутрироссийская экономическая проблематика». Соответственно, «единые цены на энергоресурсы могут быть только в едином государстве» — там же.

Данная экспертная позиция ИА REGNUM была практически дословно подтверждена 11 ноября вице-премьером России Дмитрием Козаком, который отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко и послом в России Владимиром Семашко «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства».

А 14 декабря она же была подтверждена вице-премьером российского правительства Антоном Силуановым, который заявил дословно следующее: «Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».

Соответственно, «Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно, в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются. Необходимо придать новый импульс нашим отношениям в рамках ранее достигнутых договоренностей», — добавил Силуанов.

И такой подход абсолютно понятен — сначала обещанная политическая интеграция, которая уже почти как двадцать лет пылится в шкафу, а потом — экономическая интеграция.

Белорусская сторона при этом обсуждении на публике почему-то ставит вопрос о неком поглощении республики со стороны России. Сегодня на этот абсурдный тезис даже вынужден был ответить пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что «вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит. Никаких разговоров и обсуждений на эту тему не ведётся».

Отметив при этом, что планы по расширению интеграции в рамках Союзного государства «концептуально прописаны»: «Эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего Союзного государства». То есть ни о каком поглощении речь не идет, речь идет о реализации тех планов, которые были прописаны двадцать лет назад, в том числе и белорусской стороной.

Вот если белорусская сторона под откровенно надуманными предлогами в украинском стиле отказывается от Союзного государства — тогда другое дело, надо прямо об этом сказать. Если действительно равноправный в экономическом плане союз официальный Минск не может потянуть концептуально, а затем и экономически — тоже надо сказать откровенно, Москва поможет.

Сегодня никто не может обвинить Москву в политических поползновениях на белорусский суверенитет. Речь со стороны российского правительства идет исключительно об экономических факторах интеграции. Вот сегодня официальный Минск заявил о том, что для республики нет никаких проблем с реализацией налогового маневра на нефть в России — замечательно, никаких вопросов, значит, республика сможет покупать российскую нефть по мировым ценам, начиная с 2019 года.

Это если говорить о Союзном государстве с точки зрения экономики. Если же говорить с точки зрения политики, то здесь тоже мяч на стороне Минска. Москва ни в коем случае не будет давить на Минск политически — это абсолютно незачем, Минск должен принять самостоятельное решение. Только надо понимать, что, так как события в мире резко ускорились, никто двадцать лет больше ждать не будет, есть некий дедлайн в этом процессе, и решение надо принять до его истечения.

Белоруссия должна подтвердить, что желает остаться в Союзном государстве, иначе Москве нет смысла тащить этот проект в одиночку. Есть куда более продвинутые формы экономической интеграции на постсоветском пространстве — тот же ЕАЭС. И если формат Союзного государства перестал устраивать по каким-то причинам официальный Минск, то нет никаких проблем.

Соответственно, не надо на пустом месте политически нагнетать ситуацию, гораздо лучше — выдвигать конструктивные и позитивные решения имеющихся проблем, что будет свидетельствовать о желании официального Минска развивать этот проект лучше любых слов.