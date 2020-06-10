В ходе резонансного совещания 4 июня Александр Лукашенко прокомментировал ход президентской кампании и прямо заявил: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

То есть вне зависимости от исхода так называемых президентских выборов с властью бессменный белорусский лидер расставаться не намерен. Поясняя новому составу правительства свою решимость, Лукашенко напомнил, как его «друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей» и как его коллега из Узбекистана «Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек».

Намёки более чем понятны. Просто так подобные речи не готовятся соответствующими должностными лицами и не выпускаются в эфир по центральным телеканалам. Ради сохранения себя у власти Лукашенко готов на самые крайние меры, и он желает, чтобы об этом знали все.

«Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить», — сообщил Лукашенко новому составу правительства во главе с Романом Головченко.

Дети самого Лукашенко занимают высокие должности в государственных структурах (за исключением внебрачного Николая, пока школьника). Дети других участников родительского собрания в президентском дворце тоже не бедствуют, в том числе за границей. Благополучие детей и их высокопоставленных родителей напрямую связано с сепаратистским проектом «Республика Беларусь» и вопросами использования власти в интересах так называемой элиты.

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Тема получила развитие на совещании 9 июня «по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности». В самом начале совещания Лукашенко обратил внимание руководителей Совбеза, минобороны, МВД, КГБ, СБП и других спецслужб на «основную тему», коей им была заявлена «организация предвыборной кампании и проведения выборов».

President.gov.by Совещание по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности

«Вы знаете, как подобная ситуация развивалась на Украине», — сообщил он на телекамеру.

Естественно, всё было закамуфлировано призывами к соблюдению законности. Той самой законности, которая куда-то исчезла, когда Лукашенко фальсифицировал итоги прошлых президентских выборов, в чём публично и неоднократно признавался. Более того — заверяя в актуальности таких практик.

«Нам всем понятно, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию», — прочитал Лукашенко из заготовки спичрайтеров.

Он пожелал услышать от генералов, председателя Верховного суда и других гражданских, какие меры возможно предпринять для «стабильности» в нынешних условиях. Условия эти, по словам Лукашенко, почти экстремальные — якобы уже сейчас даже не зарегистрированные кандидатами в президенты «злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки».

«Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», — сообщил официальный белорусский лидер.

Кто из участников президентской кампании призывал к подобному, так и осталось тайной. Подобных публичных призывов до сих пор отмечено не было.

На прошлой неделе Лукашенко напоминал, как подобные проблемы решали его друзья Рахмонов и Каримов. На этой неделе он снова подчеркнул опасность ситуации, заявив: «Ответ будет один, вы прекрасно понимаете».

Единственно правильное решение в ситуации, когда следует выполнить формальность выборной процедуры, просматривается невооружённым глазом. Первые президентские выборы состоялись в 1994 году, и с тех пор Лукашенко бессменно занимает высший государственный пост в постсоветской Белоруссии. Он желает править ещё как минимум пятилетку под ритуальные заверения «власти наелся» и «вперёд ногами не вынесут».

На самом деле есть все основания считать, что правление им видится пожизненным, до гробовой доски. Вне властного олимпа он себя не видит. Здоровье уже не то, произошли необратимые изменения личности, но воля к власти по-прежнему сильна.

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Психологическая усталость белорусского общества от бессменного правления Лукашенко настолько велика, что во всех городах выстраиваются огромные очереди желающих подписаться за выдвижение альтернативных кандидатов на как бы выборах. Эти факты больно бьют по самолюбию «высшего должностного лица», ставшего объектом уничижительной критики и откровенных насмешек.

Лукашенко готов простить народ за несознательность. Однако он не сможет простить просчётов тех, кто гарантировал ему успех сценария «Президентские выборы 2020». Гаранты и исполнители прекрасно понимают, что делают и как делают. Они также ясно видят свои перспективы в случае прихода к власти альтернативной команды. Такой «счастливый» случай не должен произойти.

В планах авторов сценария не допустить выхода протестной массы на минский «майдан» («плошчу»). Кандидаты-спойлеры уже заявили, что таких призывов с их стороны не будет.

Однако есть большая вероятность стихийной массовой протестной акции, в которой появятся новые лидеры. С ними Лукашенко разговаривать не намерен. Во всяком случае, он не будет воспринимать их равными, как не воспринимал таковых Николае Чаушеску и другие известные диктаторы. Лукашенко прямо изъявил готовность разговаривать со сторонниками перемен исключительно по-рахмоновски и по-керимовски.

Denoel Paris Николае Чаушеску

Такие заявления Лукашенко уже воспринимаются белорусской общественностью как прямая угроза национальной безопасности. Не той национальной безопасности, под которой окружение тирана понимает сохранение его у власти во что бы то ни стало и любой ценой — вплоть до кровопролития. Но иной национальной безопасности, которая видит на пьедестале белорусов, а не Лукашенко.

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При негативном развитии ситуации возможно оживление сепаратистских тенденций в приграничных регионах. Да, спецслужбы проделали большую работу над минимизацией таких рисков. Тем не менее при заинтересованности внешних акторов такие сценарии вполне реализуемы. Не обязательно доводить дело до аншлюса — обладатели «карты поляка» вполне удовольствуются широкой автономией. России тоже не нужны дополнительные территории с миллионами пенсионеров и сотнями загубленных предприятий. Настала другая эпоха, которой соответствуют другие виды вооружений и другие виды на территории, другие представления о государстве, нации и многом другом.

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Россия может предложить упрощённое получение гражданства. Однако при физическом нахождении в «великом княжестве колхозном» оно не даёт никаких видимых преимуществ. А заявленная помощь при переселении является фикцией.

Польша может предложить «карту поляка», в случае эмиграции — ускоренную процедуру получения гражданства. Литва, Латвия и Украина даже этого предложить не могут. Остальному миру до Белоруссии и её населения дела никакого нет.

Поэтому ковать своё суверенно-независимое счастье, на которое якобы кто-то покушается извне, белорусам придётся самостоятельно. Именно за ними выбор методов и средств — от ненасильственных, вроде стачечно-забастовочного движения начала прошлого века, до вполне радикальных в духе века нынешнего.

Героя на белом коне сейчас не наблюдается. Скорее всего, на Белой Руси таковой не появится и не прискачет из-за границы. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

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