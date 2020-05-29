Георгий Шкловский, 29 мая 2020, 12:53 — REGNUM «Белоруссия упростит процедуру получения гражданства по «праву почвы». Это предусмотрено поправками в Закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун», — проинформировал 28 мая белорусский Национальный правовой интернет-портал.
Терминология юристов и пропагандистов гитлеровской Германии активно используется в постсоветской республике. Президентская газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») в публикации от 6 мая назвала репортёра российского Первого канала Алексея Кручинина «недочеловеком» (Untermensch в оригинале).
Теперь в широкий обиход вводится термин «право почвы» (Jus soli в оригинале).Этот термин также принадлежит западной политико-правовой мысли и используется наряду с термином «право крови» (Jus sanguinis в оригинале). Оба «права» отсылают к принципам теорий начала XX века, в частности — к расовым теориям, достигшим высших форм концептуального оформления в межвоенной Британской империи и нацистской Германии (III рейхе).
После денацификации побеждённой 75 лет назад Германии там уже не принято открыто рассуждать о «принципе крови» и «принципе почвы», проводить сравнительный анализ вытекающих из соответствующих подходов прав. Чего нельзя сказать об Украине, Белоруссии, прибалтийских и среднеазиатских постсоветских республиках, где открыто ведутся соответствующие дискуссии и применяются специфические практики.
Национальный правовой интернет-портал Белоруссии со ссылкой на представителя профильного департамента МВД сообщил, что «законопроектом предусмотрена определенная либерализация процедуры приобретения гражданства Белоруссии по так называемому принципу почвы». Бегун пояснил: «Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в Белоруссии, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты».
Полковник Бегун сообщил, что ежегодно в среднем около 3 тысяч граждан других стран и лиц без гражданства приобретают гражданство Белоруссии по упрощённой процедуре. И ранее было известно, что на белорусское гражданство претендуют в основном граждане России и Украины (по понятным причинам), а также азиатских стран (Афганистана и других).
Что «забыл» сообщить Бегун, так это численность граждан Белоруссии, ежегодно приобретающих гражданство других стран. К примеру, только гражданами России ежегодно становятся около 5 тысяч обладателей синих книжиц с надписями «Пашпарт» и «Рэспублiка Беларусь».
Сведения о численности обладателей «Карты поляка» и других документов, свидетельствующих о лояльности подданных вождя «сильной и процветающей» к иным правительствам, в МВД Белоруссии отсутствуют. Может быть, оно и к лучшему для обладателей таких документов, позволяющих надеяться на экстрадицию в ситуации массовых политических репрессий, которые захлестнули белорусские города и агрогородки.
Назрела необходимость стимулирования миграции в Белоруссию, где весь постсоветский период наблюдается вымирание коренного населения. Однако демографическая проблема Белоруссии не может быть выправлена процедурой упрощения принятия в гражданство неблагополучной страны.
Депопуляцию коренных белорусов планируется восполнить приезжими. Непонятно только, на кого рассчитана нынешняя «либерализация». Явно не на детей из семей, не увидевших хороших перспектив на исторической родине и эмигрировавших в США, Канаду, Германию и другие благополучные страны.
Для решения демографической проблемы упрощённый порядок приобретения гражданства Белоруссии планируется предоставить иностранным студентам. Такая практика широко используется во многих странах (например, в Чехии). Квалифицированный специалист в расцвете сил — то, что надо для экономического роста и социального благополучия. Другое дело, что белорусские вузы и ссузы привлекательны преимущественно отнюдь не для молодёжи из стран Северной Америки или Евросоюза.
Рейтинги белорусских учебных заведений устраивают, например, пережившую ниязовский погром Туркмению. Русский язык учат в белорусских вузах студенты из Китая, где зарплата квалифицированного рабочего давно кратно выше, чем в Белоруссии. Как ни старался Александр Лукашенко уговорить коллег, но ни «туркменский островок», ни иной «таун» в его вотчине так и не появился.
Для получения гражданства Белоруссии достаточно будет в ней прожить пять лет — это время обучения в вузе (с магистратурой). Учитывая платное обучение, такое условие приобретения гражданства намекает на бонусы, начисляемые обладателям «грин-карт».
Бонусы также положены отучившимся и проработавшим в Белоруссии не менее трёх лет, женившимся на белорусках и прожившим с ними не менее трёх лет, а также получившим в белорусских роддомах медицинские справки о рождении. Видимо, это справедливо, так как иностранцы реально являются исполнителями подписанной «последним диктатором Европы» госпрограммы демографической безопасности РБ.
Но самое интересное в законопроекте — отнюдь не все эти «новеллы» и «бонусы», а механизм лишения гражданства. После покаяний перед лишёнными гражданства СССР диссидентами пауза была недолгой.
Гражданства уже постсоветской Белоруссии лишали келейно и без объяснения причин. Ввиду отсутствия в Белоруссии дееспособной прокуратуры и независимого суда оспаривать такие решения смысла не имело. Столь же непублично белорусские паспорта раздавались Александром Лукашенко особо благодарным за это не только на словах. Из наиболее ярких примеров — непростая история инвестирования в белорусские проекты наворованного в Киргизии бандой Курманбека Бакиева.
Лишать членов бакиевской «Семьи» белорусских паспортов и госнаград никто не собирается. Иное дело — белорусские диссиденты, из которых лепят «экстремистов», или уехавшие добровольцами воевать за народные республики Донбасса, из которых лепят «наёмников» и едва ли не террористов. Любопытно, что воюющие против ДНР и ЛНР граждане Белоруссии, в том числе новоявленные обладатели украинских паспортов, на своей малой родине ни в терроризме, ни в «наёмничестве» не обвиняются.
Национальный правовой интернет-портал Белоруссии отметил: «Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению».
»Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания», — сказано в официальной публикации.
Фамилии «парламентария» pravo. by не называет. Единственная фамилия в публикации — Бегун. Сама публикация на Национальном правовом интернет-портале похожа на пресс-релиз для «сливных бачков» или банальный плагиат. Вне зависимости от этого возникает классический вопрос: «А что, так можно было?».
Любопытно, что проект нового закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» рассматривался на заседании постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ непризнанной палаты представителей национального собрания республики. Комиссия интересна тем, что в неё входят откровенно одиозные и даже сатирические персонажи. Её возглавляет руководитель бюрократического объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Не снискавший большого успеха на театральных подмостках, он достиг вершин в прославлении вождя, за что получил в кормление «Белтелерадиокомпанию». Давыдько известен как застрельщик легализации проституции, порнографии и наркотиков.
Судя по отчёту с заседания, законопроект рассматривала также соучастница политических репрессий, особо отличившаяся в формальном инициировании уголовного «дела пророссийских публицистов» и удушении свободной прессы экс-министр информации Лилия Ананич. Присутствовала также их 23-летняя коллега Мария Василевич, получившая мандат «палаточницы» и место в эскорте первого лица после титула «Мисс Беларусь-2018». Специфический опыт, заслуги и уровень правовой культуры комиссии не вызывают сомнений.
Путь «права почвы» от теории к практике в Белоруссии, однако, не зависит от деятельности нынешних номинальных «законодателей». Избирательный кодекс уже содержит нормы, которыми руководствуется предусмотрительно назначенная главой Центризбиркома Лидия Ермошина.
Именно закреплённый в законодательстве «принцип почвы» не позволил приступить к сбору подписей за выдвижение Андрея Иванова и Валерия Перевощикова кандидатами в президенты на нынешних как бы выборах. Оба имеют гражданство РБ и давно живут в Белоруссии, там у них семьи, родились дети и состоялась трудовая карьера. Однако родились они в РСФСР.
ЦИК РБ отказал в регистрации инициативных групп Иванова и Перевощикова. Странности вокруг этих персонажей ничуть не меньше, чем вокруг остальных 55 подателей заявлений о выдвижении. Однако известно, что статья 57 Избирательного кодекса республики гласит: «Президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами».
Очевидно, 35 лет назад никакой «Республики Беларусь» не было. Соответственно, до 1991 года стать её гражданином было невозможно. В итоге Настя Рыбка может претендовать на высший государственный пост и конкурировать с коллегами, а представители других профессий такой возможности лишены только потому, что их родители-белорусы даже представить себе не могли, что на их малой родине будет твориться такая ситуация.
Нынешние белорусские правовые коллизии характерны для образований, не состоявшихся как правовые государства и/или испытывающих вмешательство в традиционное право этнократов. Подобное наблюдалось в европейских государствах межвоенного периода и в постсоветских лимитрофных образованиях (например, в Латвии).
Угроза лишения гражданства на новых основаниях проговаривается не первый год. Пресловутые «вбросы» шли через социальные сети на уровне фриков, называющих себя политическими аналитиками и даже белорусскими философами, кичащихся близостью к Совбезу и другим силовым структурам. Всерьёз их воспринимают разве что БТ и подконтрольные посольству Белоруссии организаторы ток-шоу на российских телеканалах.
Тем не менее позорные истории с лишением гражданства могут стать вполне обыденной практикой, подобно применению налога на безработных. Саму идею такового многие изначально воспринимали как глупую шутку, однако она стала формализованной явью, угрожающей законным правам и интересам граждан России.
В складывающейся ситуации правительству РФ целесообразно выработать критерии приёма в российское гражданство лояльных к России белорусских апатридов. С так называемым Союзным государством и его гражданством, похоже, всё. Доработались.
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