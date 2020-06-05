Петропавловск-Камчатский, , 11:29 — REGNUM Медики Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского 5 июня получили зарплату за май. Гарантированных главой государства Владимиром Путиным дополнительных выплат за работу с заражёнными коронавирусом пациентами им опять не перечислили. Руководство больницы ссылается на ожидание разъяснений из минздрава края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM работники учреждения.

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«Получили сегодня зарплату. Только зарплату. Никаких допвыплат нет и близко. В руководстве говорят, что ждут каких-то разъяснений из минздрава края. Мы давно ждём этих выплат, ничего нет. Собираемся сейчас писать в прокуратуру обращение коллективное. Может, хоть они отреагируют», — рассказали медики.

Как сообщало ИА REGNUM, медики Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского пожаловались в редакцию агентства на то, что не видели ни копейки из гарантированных президентом России допвыплат. При этом в медучреждении выявляют зараженных коронавирусом сотрудников. Одна из них, медсестра хирургии, с подтвержденным лабораторно заражением, даже не была госпитализирована и лечится дома сама. Врача к ней прислали только после публикации ИА REGNUM. Врио губернатора региона Владимир Солодов пообещал разобраться в проблеме.