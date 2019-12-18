Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM В региональном сосудистом центре Камчатки не могут спасти тяжелых пациентов — сердечников — закончились расходные материалы для операций. Минздрав региона молчит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило ИА Кам 24, во вторник, 17 декабря, в центр поступил пожилой мужчина в тяжелейшем состоянии. Диагноз — инфаркт миокарда. Но оказать эффективную помощь пациенту врачи не могут — нет расходных материалов. Сейчас человек находится в крайне тяжелом состоянии, его готовят к повторной операции. В таком же положении ещё 7 пациентов. У всех диагноз — «нестабильная стенокардия» с высоким риском внезапной смерти.

По словам завотделением Регионального сосудистого центра Андрея Кубанова, в лечебном учреждении остался только один коронарный микропроводник, а для успешного проведения операции их должно быть не менее пяти.

При этом заявку на приобретение необходимых расходных материалов медики центра подали главному врачу Камчатской краевой больницы ещё в июле. Затем не менее 10 раз в письменном виде напоминали об острой нехватке расходных материалов. Однако заявка на приобретение материалов, экстренно необходимых для спасения человеческих жизней, была размещена на сайте Госзакупок только в начале декабря.

Региональный сосудистый центр является подразделением Камчатской краевой больницы.

На запросы камчатских журналистов минздрав Камчатки не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, суды Камчатки неоднократно назначали учреждениям здравоохранения и минздраву региона многомиллионные штрафы в связи с тем, что из-за некачественного лечения пациенты, в том числе дети, становились инвалидами или умирали.