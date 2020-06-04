Петропавловск-Камчатский, , 08:31 — REGNUM Жительница Камчатки, медсестра, у которой лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, лечится дома сама. Лечение ей не назначено, врач к ней не приезжает.

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Как сообщило ИА «Кам 24», жительница Петропавловска-Камчатского Елена Толстова заразилась коронавирусом на работе, в хирургическом отделении местной больницы. Женщину просто отправили домой, не назначив никакого лечения.

«Вчера мне позвонили, сказали: «У тебя корона». Заразилась я этой дрянью на работе, в хирургическом отделении. Вся симптоматика налицо, плюс пневмония. Звонила в скорую вчера с 18:00. Никто не приехал. На звонок вообще отреагировали только после 24:00. Сказали вызвать утром врача на дом. Но врач так и не приехал», — рассказала горожанка.

Елена Толстова говорит, что уже как минимум третьи сутки должна получать лечение, но не получает. Она сама подбирает себе препараты.

Елена медик, и она возмущена отношением властей до глубины души:

«Мы, медицинские работники, вообще имеем право на лечение?! Или нам нужно унижаться и просить, чтобы нас лечили?!»

Елена работает постовой медсестрой в хирургическом отделении ставшей уже скандально известной Камчатской краевой больницы. Женщина уже прошла КТ, у неё выявлена пневмония.

Елена рассказала, что кроме неё в хирургии заразились ещё четверо сотрудников, один врач лежит в больнице, трое, как и Елена, лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 110 работников скорой помощи заражены коронавирусом. Один водитель скорой скончался утром 4 июня, ему было 60 лет. После долгих попыток скрыть ситуацию, минздрав Камчатки вынужден был признать факты заражения медиков в Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского.

Вместо 18 положенных бригад скорой помощи в Петропавловске сегодня работают всего шесть.

В регионе зафиксированы вспышки заражений коронавирусом среди рабочих ГОК «Аметистовый» (Ренова), 40 человек, и среди рыбообработчиков, прибывших на путину в Усть-Большерецкий район, 29 человек.

На утро 4 июня на Камчатке общее число заражений коронавирусом достигло 984.