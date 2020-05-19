Согласно опубликованному концерном «Белнефтехим» сообщению, за январь — март им не выполнен показатель по экспорту товаров (44,2% при задании 103,5%). Экспорт вместо роста в I квартале на 3,5% рухнул более чем наполовину. Учитывая долю нефтепродуктов в ВВП и экспорте, подчинённые госконцерну предприятия потянули вниз показатели экспорта и ВВП всей Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Индекс производства промышленной продукции концерна в сопоставимых ценах по итогам первого квартала составил 83,8%.

Добыто 424 тыс. т нефти (101,9% к январю — марту 2019 года). Объем переработки нефти за три месяца составил 2,76 млн т (59,4% к соответствующему периоду прошлого года)», — проинформировал госконцерн.

Объясняя провал утверждённых Александром Лукашенко планов, «Белнефтехим» сослался на удешевление российской нефти — на 24%, с 63,2 до 48,1 доллара за баррель, снижение физических объёмов экспорта нефтепродуктов, вовлечение в переработку на обоих белорусских НПЗ «запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию до 30%». В итоге: «Экспорт товаров составил 921,2 млн долларов, или 44,2% к соответствующему периоду прошлого года».

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

В теории недорогая для Белоруссии и ещё более подешевевшая весной российская нефть должна была положительно сказаться на работе НПЗ и связанных с ними предприятиях. На практике Лукашенко отказался от дешёвого сырья и стал закупать гораздо более дорогое в Азербайджане, Норвегии и других странах. Почти квартал Белоруссия не получала стратегическое сырьё из России, если не считать символических объёмов группы компаний Михаила Гуцериева и перекупленных танкеров с российской нефтью (т. е. с российской экспортной пошлиной).

Поэтому и рухнул на 40,6% объем переработки нефти на белорусских НПЗ, составив за три месяца 2,76 млн т. Не стоит забывать, что в прошлом году Минск взял на себя повышенные обязательства по переработке, заявив о готовности освоить 24 млн т без учёта примерно 1,6 млн т добываемой в Белоруссии нефти, которая десятилетиями экспортировалась в Германию.

Столкнувшись с отсутствием российских поставок, которые с 1 января стали юридически невозможными из-за неподписанных контрактов, Лукашенко распорядился развернуть на внутренний рынок нефть белорусской добычи. Таковой с начала года выкачали из недр на 1,9% больше (по году ожидается 1,7 млн т), что никак не решило проблему загрузки белорусских НПЗ. Обязательства перед покупателями белорусской сырой нефти в ЕС остались неисполненными.

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Ключевой вопрос в этой истории — почему в декабре 2019 года не были подписаны контракты на поставку российской нефти в Белоруссию. Традиционные поставщики — компании «большой пятерки» («Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз») были готовы это сделать. Правительства России и Белоруссии даже подписали соответствующий индикативный баланс. Однако вместо 2 млн т в месяц за весь I квартал Белоруссия получила лишь около 1 млн тонн. Поставки российской нефти за январь — апрель составили около 2,5 млн т.

Ural-66 Вагон-цистерна для нефтепродуктов

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Александр Лукашенко запретил подписывать контракты, надеясь принудить российский бизнес поставлять в Белоруссию нефть ещё дешевле. Российская сторона не особо настаивала на своём, учитывая тренды на мировом рынке и далёкую от мировой цену поставок своей продукции в другую часть Союзного государства России и Белоруссии. Согласно президентским поручениям, правительства разработали и даже парафировали дорожные карты реализации союзного договора только в экономическом измерении, дабы не возникло и подозрения в покушении на «суверенитет и независимость Республики Беларусь». Однако даже пакет экономических мер Лукашенко заблокировал, будучи уверенным, что интеграция нужна больше Москве и, следовательно, она должна на это раскошелиться. Владимир Путин не разделил подходов партнёра. В итоге 20-летний юбилей стал скорее скорбной датой, хотя планировались большие торжества.

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Закупка более дорогой нефти и, соответственно, переплаты за неё (с учётом стоимости и логистики) крайне негативно сказались на финансах постсоветской республики. По словам белорусского лидера, он лично занимается закупками нефти для обоих НПЗ. Следовательно, на нём и вся полнота ответственности (в том числе финансовой) за последствия принятых им решений. Таковые выражаются во вполне конкретных суммах и цифрах, представление о которых явлено в отчётности «Белнефтехима».

Сейчас белорусский лидер демонстрирует «нефтяную независимость» от России точно так же, как и в период позапрошлой президентской кампании, когда танкерами завозилась «выгодная» (не экономически, но политически) нефть из Венесуэлы. Президентская кампания прошла, попытка «майдана» в Минске провалилась, затем умер Уго Чавес, и о пресловутой диверсификации надолго забыли.

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Сейчас в Белоруссии снова президентская кампания, и снова разыгрывается карта «нефтяной независимости». Новополоцкий «Нафтан» 16 мая получил нефть из Саудовской Аравии. На подходе нефть из США по отнюдь не «интеграционным ценам». Переплаты бьют по бюджету, едва справляющемуся с обслуживанием внешнего долга.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Дабы подлатать бюджетные дыры, Нацбанк, Минфин и в целом Совмин уговаривают китайских и западных кредиторов одолжить денег. Хорошим предлогом мог бы считаться фактор пандемии — МВФ заявлял о готовности дать в долг по ускоренной процедуре. Однако, по словам Лукашенко, во всём мире «коронапсихоз» и «истерия», что несколько затрудняет переговорные позиции Минска.

Из имеющихся в наличии возможностей поправить государственные финансы с опорой на собственные силы заметен демпинг Белоруссии на мировом рынке калийных удобрений. Сейчас таковой осуществляется силами «Белорусской калийной компании» — спецэкспортёра госмонополиста «Беларуськалий». Несколько лет назад его вывели из подчинения «Белнефтехима».

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Подписанные с Китаем и Индией новые контракты свидетельствуют о большой скидке, которую сделала БКК. Китайские партнёры получили тонну белорусских удобрений на $70 дешевле, индийские — на $50 дешевле. Объёмы поставок Минск не разглашает.

Даже при такой политике прибыль белорусский бюджет всё равно получит: себестоимость поставляемых в Китай и Индию калийных удобрений примерно в два раза ниже контрактной цены ($230 для Индии и $220 для КНР). Однако при этом Лукашенко создал ряд проблем. Ключевыми из них в данной ситуации являются две.

Во-первых , демпинг БКК сбивает нижнюю планку контрактов. Себестоимость добычи у «Уралкалия» ещё ниже, поэтому удар наносится по канадским и прочим западным партнёрам официального Минска.

Во-вторых , в погоне за сиюминутной выгодой, обусловленной острым дефицитом валюты во время президентской кампании, Лукашенко жертвует стратегическими интересами Белоруссии. Русофобствующие националисты простят ему этот грех.

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«Уралкалий» критиковал демпинг бывшего белорусского партнёра. В недавнем сообщении российской компании говорилось: «Производители калия несут высокие инвестиционные расходы, связанные с поддержанием существующих производственных мощностей и разработкой новых месторождений. Это необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на удобрения. При этом заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО «БКК», в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке».

MaraZet Отделение сгущения фабрики 1РУ ОАО «Беларуськалий»

Бывший картельный партнёр взывал к рациональному, экономически обоснованному и стратегически оправданному. Однако у властей Белоруссии другие приоритеты — политические, связанные со срочным поиском внешнего источника подпитки. Пока у США и Евросоюза не возникло желания заменить в этом Россию, приходится просить в долг на дискомфортных условиях, демпинговать имеющимся под рукой, попутно сокращая внутреннее потребление.

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С начала года был существенно снижен курс белорусского рубля, что ощутимо отразилось на ценах. Совмин Белоруссии повышал цены и тарифы при сдерживании зарплат, пенсий и пособий. Зарплаты даже сокращались, что чиновники списывали на издержки новой методики её начисления.

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Белоруссия всё глубже погружается в социально-экономический кризис. Как и ранее, он вполне рукотворен. Как и ранее, его последствия спишут не на особенности госуправления, а на пресловутые «внешние факторы». Как и ранее, не обойдётся без обвинений в адрес России. Похоже, что Москва готова к наступлению очередного белорусского «Дня сурка».

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