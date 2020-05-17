Минск, , 08:02 — REGNUM Первая партия нефти (87 тысяч тонн) из Саудовской Аравии была доставлена в Белоруссию и поступила 16 мая на нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан», сообщается 16 мая в сюжете «Общенационального телевидения» (ОНТ).

Нефть была доставлена из порта Клайпеды по железной дороге.

По словам генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова, около двух недель заняла доставка нефти морским транспортом из египетского порта. Он также добавил, что по качеству нефть неплохая, «выход светлых нефтепродуктов больше, больше из нее получим бензина, дизельного топлива, соответственно, меньше мазута». Демидов подчеркнул, что поставки продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты Америки начали поставку нефти в Белоруссию в рамках достигнутых договоренностей по итогам визита в Белоруссию государственного секретаря США Майка Помпео, который состоялся 1 февраля текущего года.

Отметим, договор на поставку нефти также был заключен компанией «Роснефть» с нефтеперерабатывающими предприятиями «Нафтан», «БНК» и «Мозырский НПЗ». Согласно достигнутым договоренностям с российской государственной компанией, в период с апреля по декабрь текущего года в Белоруссию будет доставлено 9 млн тонн нефти.

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